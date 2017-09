Architekt představil vizi dopravního uzlu v Jihlavě

Jihlava – Přesunutí autobusového nádraží, nová budova městského vlakového nádraží, přeměna třídy Legionářů na bulvár a vysokorychlostní trať. To jsou stěžejní body velkolepého projektu dopravního terminálu, který připravují zástupci Jihlavy ve spolupráci s Krajem Vysočina a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Pro město je to zásadní investice za několik stovek milionů korun. Hlavním záměrem je zbudovat terminál, který spojí autobusovou, železniční a městskou dopravu,“ nastínil náměstek primátora Vratislav Výborný. Uzel by měl zároveň sloužit také jako hlavní nástupní a přestupní místo Jihlavy i celého kraje.



Kromě kompletní rekonstrukce celého městského vlakového nádraží a přilehlých ploch bude stěžejním bodem vybudování nové ulice skrz dopravní terminál. Jiráskovu ulici od Ferony a Havlíčkovu ulici poblíž kruhového objezdu by měla propojit nová silnice, která odlehčí Fritzově ulici. Ta vede pod současným autobusovým nádražím. „Fritzova ulice doposud suplovala malý městský okruh. Množství aut se nově přesune dolů směrem k nádraží, kde je méně bytové zástavby,“ poukázal architekt Tomáš Rusín z Ateliéru Raw, který vytváří projektovou studii. Zásahům se tedy nevyhne například park Keťásek či současná tréninková plocha pro autoškolu.

Základem akce je výstavba nového kruhového objezdu s pěti výjezdy a budovy městského nádraží. „Architektonická hodnota domu je nulová a stavební stav je špatný,“ zhodnotil Rusín. Vybudování nové budovy bude hradit SŽDC. „Podařilo se nám s nimi dohodnout. Město tak zajistí architektonickou studii podle svých představ a dráhy novou budovu postaví podle našeho návrhu. Nové nádraží by mohlo být hotové do dvou let,“ podotkl Výborný.



Celý projekt závisí na tom, kdy dráhy nový dům dokončí. Pak se bude postupovat po etapách, vše ale záleží na tom, jak se bude dařit shánět finance. „Začneme s budováním nové dopravní tepny a kruhového objezdu. V první etapě se také chystáme přemístit autobusové nádraží vedle vlakového,“ načrtl budoucí postup Rusín. Co bude se stávajícím autobusovým nádražím, to už je na majiteli, kterým je společnost ICOM transport. Na tuto část prací by mělo stačit sto milionů, které má město vyčleněné v Integrovaném programu rozvoje území. Třetí etapa znamená kromě úprav komunikací také vybudování parkoviště.

Součástí studie je ponechání sýpky stojící nedaleko městského vlakového nádraží, kde by mohla v budoucnu být například galerie. „Počítáme také s rekonstrukcí parku. Chceme ho vyčistit a zavést vodní prvek. Doprostřed třídy Legionářů jsme navrhli pruh pro pěší s lavičkami a zelení,“ popsal Rusín. Podle něj by se nový bulvár měl stát výrazným místem města.Do konce letošního roku by architekti rádi zpracovali kompletní studii. „Pak budou následovat územní rozhodnutí, stavební povolení a jednotlivé části projektu. Není to ale záležitost na dva roky,“ upozornil Výborný. Dodal, že cena se bude pohybovat ve stovkách milionů. Město se bude snažit pokrýt co nejvíce nákladů z různých dotačních programů.