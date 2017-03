Autobus jede z vedlejší vsi. Této věty se Vápovičtí obávají

Vápovice - Obyvatelé malé vsi sepsali petici. Mají strach, že do jejich obce přestanou jezdit pravidelné autobusové regionální linky.

Autobus. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Malou vesničkou Vápovice mezi Starou a Novou Říší projede denně dvanáct autobusů. Šest ve směru na Starou Říši, šest na Novou Říši. To by se ale mohlo za několik měsíců změnit. Na zastávce Vápovice možná už nezastaví ani jeden autobus, protože spoje budou do Staré Říše jezdit z Bohuslavic přes Rozseč a Svojkovice a stejně tak spoje na Novou Říši. Místo pěti kilometrů tak najedou třináct a přes Vápovice už vůbec neprojedou.

Obyvatelé Vápovic začátkem roku kvůli nesouhlasu s plánem zrušit veškeré spoje přes Vápovice sepsali i petici a poslali ji na krajský úřad. V petici se píše, že průměrný věk obyvatel Vápovic je 51,5 let a obyvatel nad sedmdesát let žije ve vesnici dvaadvacet procent. V petici stojí, že místní senioři jezdí autobusem nakupovat do sousedních vesnic. Kdyby však spoje přes Vápovice přestaly jezdit, museli by k nejbližší zastávce po hlavní silnici do sousedních Bohuslavic, které jsou vzdálené přes sedm set metrů.

„Představte si, jak se belhá stařenka po silnici, kde jezdí kamiony, každý čtvrtý den s holí a taškou. Navíc je to přes horizont, takže tam není dobře vidět," podotkl starosta Vápovic Jindřich Budař (nezávislý). Ten také dodal, že autobus, který jede z Bohuslavic na Rozseč, by stavěl v Bohuslavicích až u obecního úřadu, což je z Vápovic ještě o něco delší cesta.

Kdyby autobusové spoje začaly jezdit místo přes Vápovice přes Rozseč a Svojkovice, dotklo by se to také okolních obcí, kde spoje zastavují, protože doba jízdy autobusů by se prodloužila. Spoje většinou míří buď přes Stonařov do Jihlavy, či do Dačic nebo Telče.

Starosta Vápovic se také obává, že by zrušení všech spojů mohlo časem obec úplně zahubit. „Bavíme se o tom, že by Vápovice časem vymizely z mapy. Nevidím důvod, proč by se sem mladí hrnuli, když by tu nefungovala ani základní obslužnost. Není tu ani prodejna. Jsme v tomto ohledu odkázáni na Starou a Novou Říši," řekl Budař.

Za Vápovicemi stojí například i starosta Nové Říše Jaroslav Pachr (KDU-ČSL). „Nevím, proč by měli Vápovice takhle odříznout. Ale nechci to více rozebírat, protože se o tom ještě stále jedná," uvedl.

To potvrdila rovněž mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Podle jejího vyjádření se jedná zatím o pracovní návrh jízdních řádů. „V následujícím období budeme prověřovat všechny možnosti řešení. Po prověření možností budeme obec informovat, nevylučujeme další jednání," poznamenala Jitka Svatošová.

Podle vyjádření zástupce kraje směrem k petici za zachování spojů do Vápovic autobus z této vesnice využili od 1. září do 30. listopadu loňského roku v průměru tři lidé denně. Ti samí lidé však museli využít i zpáteční spoj. Vápovice mají v současné době devětatřicet obyvatel.

IVANA HOLZBAUEROVÁ