Autobusy pojedou i ve čtvrtek. Náhrada se hledá za tři linky

Vysočina - Cestující na Vysočině, kteří využívají regionální autobusové linky, by se do svého cíle měli bez problémů dostat i ve čtvrtek, přestože na tento den celostátní dopravní odbory vyhlásily stávku řidičů autobusů kvůli výši mezd.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Na základě dnes dodaných aktuálních dat od všech jednadvaceti autobusových dopravců zajišťujících pro Kraj Vysočina základní dopravní obslužnost informujeme, že avizovaná stávka dopravců se dotkne pouze tří linek hrazených Krajem Vysočina obsluhujících území regionu, a to ještě těch, které mají přesah z jiného kraje," informovala mluvčí vysočinského krajského úřadu Jitka Svatošová. Dotčené tři linky přijíždějí na Vysočinu z jižních Čech, a to na trasách Tábor Černovice, Soběslav Deštná Bořetín a Mladá Vožice Pacov. „Hejtmanství Vysočiny se snaží zajistit náhradní dopravu," dodal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD).

Už dříve bylo jasné, že se do stávky nezapojí řidiči dvou největších dopravců v kraji, a to jihlavského koncernu Icom transport a firmy Arriva. Včera se rozhodly i odbory u dalšího velkého dopravce, společnosti Zdar, že se do stávky nezapojí. „Řidiči nejsou odhodlaní se ke stávce připojit," uvedl Zdeněk Vosmek, předseda odborové organizace firmy Zdar.