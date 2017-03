VIDEO: Bagry most u Měšína postupně rozebraly

Jihlava, Měšín – V sobotu v devět hodin večer se první bagry zakously do dálničního mostu v Měšíně u Jihlavy. Kolem jedné hodiny v noci už zbylo z mostu pouze torzo.

Hlavice bagrů, které připomínaly kleště, nevyhovující dálniční těleso do poslední kostky betonu rozebraly. Zakusovaly se do něj, jako by to byla velice lákavá porce potravy. Demolici si nenechalo ujít ani několik desítek zvědavců.

Mezi nimi například Iveta Strnadová z Jihlavy, která dorazila s manželem. „Přijeli jsme kolem desáté večer a moc nás to tu baví. Je to neskutečné, že se dá něco takového jako most rozebrat během několika málo hodin," udivovalo kolem půlnoci Ivetu tempo, jakým si velké stroje pohrávaly s mostem. Někteří přihlížející brali noční událost na dálnici jako výlet, popíjeli u toho pivo a náramně se bavili.

Stavbaři kvůli dlouho plánované události zcela uzavřeli sedmikilometrový úsek dálnice mezi Jihlavou (Exit 112) a Velkým Beranovem (Exit 119) už v osm hodin večer. Plánovaná úplná uzavírka je do nedělních deseti hodin dopoledne. Objízdná trasa v obou směrech je vyznačena a vedena po dálničním přivaděči na silnici I/38, II/523 po Jiráskově ulici a II/602 po Hradební ulici. Tedy centrem města a poté do Velkého Beranova. Odsud se auta opět napojují na dálnici.

„V neděli 12. března od 10 do 19 hodin bude doprava na dálnici omezena z důvodu dokončovacích prací. Na 116. kilometru ve směru na Prahu bude doprava vedena v jednom pomocném pruhu. Podobně to bude také v úseku o kus dále na Brno," uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na bezpečnost včera v noci poblíž mostu dohlížely policejní hlídky. Zajišťovali odklon dopravy z dálnice na výjezdech z Velkého Beranova a u Větrného Jeníkova. „Na důležitých křižovatkách a objízdných trasách policisté regulují v případě potřeby dopravu," uvedla Čírtková.