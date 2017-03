Bagry v bahně. V Telči se utopily stroje

Jihlava - Vilém Wodák je rodilý Jihlavan. Přestože se vyučil strojním zámečníkem, jeho vášní byla vždy historie. Dnes už je v důchodu, a tak se do studia minulosti může ponořit naplno. Jezdí po archivech, a jak sám říká, s radostí navštěvuje i okolní země, a to tím spíš, že tak může učinit i bez divizového příslibu. Často jezdí například do Vídně. „Jsou tam stopy spousty, spousty Jihlavanů," řekl ke svým cestám Wodák.