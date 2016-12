Bez lana a jištění. Z putyky vykouzlili lezeckou stěnu

Jihlava – První den provozu si nenechal ujít horolezecký nadšenec Ondřej Burda z Jihlavy. „O otevření nové stěny jsem se dozvěděl den před jejím zahájením.

Boulder bar Točna. Je název nově otevřené boulderové stěny, která se nachází v budově na Sokolovské ulici v Jihlavě. Stěna se pro veřejnost otevřela tento týden v úterý. Foto: Deník/Zuzana Rodová

Byl jsem zvědavý, jaké tady budou cesty a převisy, a navíc mám to sem kousek, " řekl s úsměvem ve tváři Ondřej Burda.

Do bývalé hospody přišli i dva nelezci, kteří si chtěli dát pivo a posedět v zakouřené hospodě. Tu už tady ale nenašli. Kompletní rekonstrukce undergroundové hospody zabrala majiteli stěny hodně času. „Bylo to tady tragické. Zdi zežloutlé, na stěnách koberce zakrývaly nedostatky a všude opadávala omítka. Topení bylo hnědé a dveře šly jednoduše vykopnout. Museli jsme to tady oživit," uvedl Marian Vlk, který stojí za nápadem a realizací nové horolezecké provozovny.

BAREVNÉ CHYTY

Na první pohled barevné chyty různých tvarů na stěně působí nepřehledně, ale tvoří různě obtížné cesty, z nichž si vybere opravdu každý. Zaleze si jak začátečník, tak i zkušený lezec, který si pomocí boulderingu trénuje na těžké cesty v přírodě.

Boulderingová klasifikace obtížnosti cest je trochu posunutá. „Princip cest je zhuštění obtížnosti do menšího úseku. Například lezci, kteří lezou na velkých stěnách obtížnost hodnocenou číslem šest, nemusí stejnou obtížnost vylézt na boulderu," vysvětlil Marian Vlk.

Bouldering je odvětví čím dál více oblíbeného horolezectví. Jelikož se leze do menších výšek a nepoužívá se lano, tak není potřeba druhý člověk k jištění. O bezpečnost se zde stará speciální matrace, které se říká dopadiště.

ZDÁNLIVĚ BEZPEČNĚJŠÍ

V nové jihlavské provozovně je dopadiště měkké a připomíná trampolínu. Je dobré umět padat.

„Bouldering je zdánlivě bezpečnější než lezení na vysoké stěně. Člověk musí vědět, jakým způsobem padat. Špatný pád z jednoho metru může mít mnohem horší následky než několikanásobně delší pád do lana," poznamenal Vlk.

Lezení zvyšuje fyzičku, přináší adrenalin a také posouvá hranice. Začít s boulderingem je poměrně snadné. Jediným potřebným vybavením jsou lezecké boty a pytlík s magnesiem proti zpoceným dlaním, kterému se slangově říká mágo. Obojí se dá vypůjčit přímo na stěně, ale je lepší mít své. „Lezení je pro mě dobrým sportem, díky němu protáhnu a posílím všechny svaly. Je to zábavnější než chodit do posilovny," prozradil horolezec Ondřej Burda.

BUDOU I ZÁVODY

Lezecká stěna v nově vybudovaném centru je vysoká 4 metry a zabírá dvě místnosti. Plocha k lezení činí 180 metrů čtverečních. Trasy zde staví výkonnostní lezci. Zatím se ale stihlo postavit jen několik tras.

Spousta chytů zůstala ještě v krabici. Trasy se budou měnit i na závody. Ty plánuje majitel stěny pořádat jednou za měsíc. Zazávodí si dospělí i děti. „Na Silvestra pořádáme první soutěž pro děti," dodal Marian Vlk.

ZUZANA RODOVÁ