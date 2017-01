Bez výsledku. Obce se opět odvolaly kvůli průzkumům

Jihlavsko – Je to stále dokola. Obce pod Čeřínkem v čele se starostkou Hojkova Miladou Duchanovou se už několik let snaží o to, aby byla lokalita Hrádek vyřazena z užšího výběru místa pro ukládání vyhořelého radioaktivního odpadu. Zatím bezvýsledně.

Před několika dny podaly obce v lokalitě odvolání proti průzkumným pracím. Platnost stanovených průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště na sedmi lokalitách skončila s posledním prosincem roku 2016. „Přišlo nám, že Ministerstvo životního prostředí povolilo průzkumy opět na další dva roky. Že v tom budou pokračovat. My s tím nesouhlasíme, proto jsme podali odvolání," řekla Milada Duchanová s tím, že se odvolávají opakovaně, ale zatím bez velkých výsledků. „Ale my se nevzdáme, úložiště tady nechceme," uvedla Duchanová. Průzkumy v lokalitě Hrádek pod Čeřínkem začaly loni. „Údajně měli v lokalitě chodit nějací lidé s lopatkami, ale jestli šlo o průzkumné práce, to nikdo neví," dodala Duchanová. První etapa průzkumů zahrnuje podle Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) povrchový odběr vzorků hornin a geofyzikálních měření bez zásahů do hloubky. Práce obsahují například podrobné geologické a hydrogeologické mapování, geofyzikální měřenía další odborné práce. Z čeho je Duchanová dále rozčarovaná, je výsledek jednání o zákonu, který měl obce více zapojit do rozhodování o hlubinném úložišti. O něm vláda jednala začátkem tohoto týdne a záměr neschválila. Projednávání zákona odložila na polovinu příštího roku, čímž problém přenechala příští vládě. Návrh byl přitom výsledkem kompromisní dohody, že obce nebudou mít právo veta ohledně konečného rozhodnutí o úložišti, ale v případě sporu konečný verdikt o umístění úložiště vydá vláda až po souhlasu Senátu. „Vláda rozhodla o zřízení expertní komise a stanovila termín daleko po volbách. Bude tak moci další roky slibovat obcím, že se na věci pracuje, aniž by to odpovídalo skutečnosti," uvedl Edvard Sequens z ekologického sdružení Calla. Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu a expert na politiku životního prostředí k tomu sdělil: „Dnešní propadák ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka je další ranou důveryhodnosti státu při řešení státu při řešení problému radioaktivního odpadu. Věříme ale, že příští vláda se se svou odpovědností dokáže vyrovnat lépe." Podle vyjádření Ministestva průmyslu a obchodu se rozpory ohledně nového zákona týkaly zejména ústavního rozměru zapojení Senátu do procesu rozhodování o výběru lokality pro hlubinné úložiště, požadovaného rozsahu souhlasu dotčených obcí, vazby na správní řízení, jež musí proběhnout, jakož i na nový atomový zákon, požadavku na zpracování více variant řešení při posuzování dopadů RIA, tedy hodnocení dopadů regulací. Vláda uložila ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi ustanovit expertní pracovní skupinu, která posoudí náměty uvedené ve stanovisku Legislativní rady vlády a vypracuje nový návrh věcného záměru zákona, který by MPO předložilo vládě do 30. června 2018.

„Jsem rád, že vláda se shodla na potřebě připravit záměr zvláštního zákona. Do další legislativní práce počítám se zapojením zástupců nevládních institucí, které se výrazně podílely na přípravě první verze," uvedl k problematice ministr Jan Mládek. Lokalita Hrádek zahrnuje území obcí Dolní Cerekev, Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov v Kraji Vysočina.

