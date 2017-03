Bezdomovci za nocleh pomohli s úklidem

Jihlava – Vedení krajského města Vysočiny hledá způsob, jak pomáhat bezdomovcům i v době, kdy nehrozí velké mrazy. Letošní zima totiž donutila město otevřít pro lidi bez domova provizorní noclehárnu v Žižkově ulici v budově, kde dříve Charita sbírala šatstvo.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Později k tomu také přibyla denní služba, díky níž je zájemcům z řad lidí bez domova nabízen servis v podobě možnosti si uvařit jídlo, vyprat si a osprchovat se. Noční režim bude fungovat do 21. března, denní plánuje město zachovat.

„Chceme najít mechanismus, jak těmto lidem vyjít vstříc, aby se mohli například dvakrát do týdne vysprchovat, uvařit si nebo se ostříhat," uvedl náměstek primátora Jihlavy Vratislav Výborný (ČSSD). V současné době se na zajištění těchto služeb pro bezdomovce podílí městští strážníci a Středisko křesťanské pomoci (SKP) Jihlava. Finančně pomohl také Kraj Vysočina.

SKP by mělo do budoucna zřídit v Čajkovského ulici v centru Jihlavy noclehárnu, podobnou té současné provizorní, která by posloužila v krizových situacích. „Zatím to však vypadá, že ještě jednu zimu bude muset radnice zabezpečit podmínky pro bezdomovce podobným způsobem jako letos," podotkl lidovecký náměstek primátora Jihlavy Jaromír Kalina.

NEMOCNICE PŘESTALA BÝT „NOCLEHÁRNOU"

Bezdomovci podle Výborného nabídli městu za jeho službu pomoc. „Ředitel městských strážníků Jan Frenc zařídil kontejner a tito lidé potom uklidili okolí městského vlakového nádraží," dodal Výborný.

Kalina také poznamenal, že město poskytnutím provizorního azylu bezdomovcům ulevilo Nemocnici Jihlava, kde se bezdomovci dříve před zimou hojně ukrývali. Mluvčí nemocnice Monika Zachrlová k tomu uvedla, že se opravdu počet lidí, kteří chodili nocovat do nemocnice, snížil. „Pozorujeme to už delší dobu.

Především je to díky ostraze, kterou jsme v nemocnici zavedli, a také tím, že jsme uzavřeli suterény nemocnice, kam tito lidé chodili," poznamenala Zachrlová.

V současné době chodí do noclehárny v Žižkově ulici stabilně kolem třiceti bezdomovců, denní průměr se pohybuje kolem deseti lidí.