Bič na výrobce dvojí kvality potravin. Budou častěji testováni a vláčeni

Jihlava – Až dva miliony eur chce dát Evropská unie na častější testování kvality potravin a dalšího zboží. Chce tím pomoci v boji některým členským státům, které se potýkají s dvojí kvalitou potravin. Eurokomisařka Věra Jourová (ANO), která má v gesci mimo jiné také ochranu spotřebitelů, přednesla svůj plán na čtvrtečním sněmovním výjezdním zasedání zemědělského výboru v prostorách firmy Moravia Lacto v Jihlavě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Podle ní jsou u nás největším problémem masové konzervy, rybí prsty, čokolády a ovocné šťávy. Výsledky cílených kontrol mohou být podle ní patrné už v příštím roce.



Jeden milion eur půjde na testování kvality produktů, převážně potravin a další milion na vytvoření jednotné metodiky pro evropské země, které se s problémem potýkají. Nejrychlejší způsob, jak toho podle ní dosáhnout, je zpřesnění evropské legislativy. „Už nyní máme oporu v evropské legislativě. Evropské právo na ochranu spotřebitele říká, že prodávat různou kvalitu produktů pod stejnou značkou je nekalá obchodní praktika, kterou je potřeba vymýtit,“ uvedla eurokomisařka Věra Jourová.



Národním orgánům zemí, které o to budou mít zájem, dodá jednotnou metodiku v boji proti producentům a prodejcům dvojí kvality. „Když budeme postupovat případ od případu, můžeme už během příštího roku hodně věcí vyřešit. Nepůjde o kobercový nálet na prodejce, ale musíme vytyčit na základě testování, kterých výrobců a prodejců se to týká,“ dodala Jourová s tím, že odpovědnost za dvojí kvalitu si často výrobci a prodejci mezi sebou přehazují.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) je rád, že se k problému po více než dvou letech Evropská unie konečně přihlásila. A už i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil, že dvojí kvalita potravin není na evropském trhu přípustná. „Na problém upozorňujeme přes dva roky. Ministerstvo zemědělství bude i nadále dělat srovnávací testy, chceme šizené produkty medializovat a tlačit na výrobce, aby od toho upustili. Už dnes se někteří bojí negativní reklamy, že své receptury upravují tak, aby kvalita byla stejná jako v Německu či Rakousku,“ přiblížil Jurečka, který by ovšem rád šel ještě cestou úpravy novely příslušného zákona. Podle Jourové ovšem postačí zpřesnění evropské směrnice a vytvoření metodiky, jak proti této praktice postupovat.



Testování potravin a zboží by měly provádět příslušné národní orgány. V České republice například Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská a zemědělská inspekce a další. To už by si státy určovaly samy. Kromě České republiky o narovnání trhu s potravinami a některými dalšími produkty, stojí například státy Visegrádské čtyřky, tedy kromě nás ještě Slovensko či Maďarsko. Pobaltské země si zase stěžují na dvojí kvalitu u pracích prášků či drogistického zboží. Dále o metodiku projevilo zájem i Slovinsko či Chorvatsko.