Bledule už kvetou

Skorotice – Je čas bledulí. Koberce bílých květů podél Chlébského potoka na rozhraní Vysočiny a jižní Moravy poblíž Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku a jihomoravského Tišnova už zase přitahují davy zvědavců ze všech koutů Česka.

Tisíce turistů každý rok obdivují záplavu květů na několika místech Vysočiny.Foto: Deník/archiv

„Všude je bílo. Nádhera," nechala se unést jarní atmosférou Jarmila Drobná z Bystřice nad Pernštejnem. S rodinou se do Chlébského vydala na výlet.

Stejnou příležitost k procházce mořem bílých květů budou mít turisté ještě několik dní. Chlébské, místní část Skorotic, je jedna z nejnavštěvovanějších lokalit Vysočiny s výskytem přísně chráněných bledulí jarních. „Tento a příští víkend u nás stoprocentně pokvetou," vzkázal starosta Skorotic Petr Bílek.

Na odkvetení bledulí má vliv počasí. „Když je velké teplo, bledule rychle vadnou," vysvětlil Pavel Sýpek z Českého svazu ochránců přírody. Ten využil letošní jaro k pořízení nových fotografií přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka. Rezervace vznikla v roce 1953 na rozloze 4,3 hektaru a je jedním ze čtyř chráněných maloplošných území Svratecké hornatiny, která byla vyhlášena v roce 1996 za přírodní park.

Návštěvníky, kteří míří do Chlébského za bledulemi, nikdo nepočítá. „O víkendech jsou to stovky lidí denně. Ve vsi se pak nedá ani zaparkovat, v údolí je hlava na hlavě," poznamenal starosta Petr Bílek.

O servis pro turisty se o sobotách a nedělích starají u parkoviště při vstupu do údolí místní dobrovolní hasiči.

Ve stánku chlébských hasičů voní domácí gulášová polévka, chlébská uzená cigára, točí se pivo, nalévá se čaj a děti si odnášejí například horkou čokoládu.

„Ty zablácené pohorky stály za to. Je to překrásná podívaná," nechala se při návratu z údolí slyšet třiasedmdesátiletá turistka Jarmila Karásková z Brna. Za bledulemi se z jižní Moravy vypravila s vnukem. „Je to už taková naše tradice. Prvně jsem ho sem vzala, když ještě chodil do školky. Teď bude končit vysokou," usmála se penzistka.

Podle Jarmily Karáskové je Chlébské údolí mezi lokalitami s výskytem bledulí výjimečné atmosférou. „Byla jsem u Starého Ranska i třeba v Králově zahradě u Semanína, ale tady ten horský potůček s bledulemi dává procházce neopakovatelné kouzlo," pronesla aktivní seniorka.

V přírodě bývají bledule poměrně vzácné, a jsou zahrnuté mezi zvláště chráněné rostliny. Nesmějí se trhat, přesazovat, poškozovat či ničit. „Když ale vidím, co mnohdy někteří dělají, tak je mi z toho smutno. Pro selfie fotografie se lidi nerozpakují šlapat přímo v bledulích, aby měli lepší záběr," povzdechl si ochranář Pavel Sýpek.

Chráněné bledule jarní se na Vysočině v hojném množství vyskytují hned na několika místech. Jako první na jaře rozkvétají právě na březích Chlébského potoka u Chlébského na rozhraní Vysočiny a Jihomoravského kraje. Dále se ve velkém množství objevují také ve Světnovském údolí nedaleko Žďáru nad Sázavou. Vyhlášenou lokalitou je například rovněž Národní rezervace Ransko na Havlíčkobrodsku, ležící v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.