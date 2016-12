Brněnský most musí počkat. Opraví jej asi až napřesrok

Jihlava – Zatékání do konstrukce, postupující zvětrávání a koroze způsobily, že nový Brněnský most v Jihlavě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Jedna z nejvýznamnějších dopravních staveb ve městě tak bude na čas vyřazena a obyvatele i návštěvníky Jihlavy čekají velké komplikace.

Brněnský mostFoto: Deník/archiv

Oproti původním plánům to však nebude v příštím roce, ale nejspíš až napřesrok. „Podle posledních informací, které mám, se oprava Brněnského mostu odkládá na rok 2018," uvedla náměstkyně primátora Jihlavy Jana Mayerová.

Most, od jehož otevření letos uplynulo už šedesát let, slouží jako výpadovka ve směru na Brno a zároveň nese tíhu podstatné části dopravy mezi západní a východní částí padesátitisícového města. Na silnici druhé třídy číslo 602, jejíž je most součástí, jsou navíc směrována auta v případě problémů na dálnici D1.

„S modernizací Brněnského mostu v příštím roce jsme nesouhlasili. Důvodem je, že se toho bude opravovat hodně. Opravy čekají další silnice i dálnici," řekla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na jaře stavbaři opět zahájí opravy úseku dálnice mezi Pávovem a Velkým Beranovem. V souvislosti s tím by v Jihlavě mohl nastat dopravní kolaps. Už nyní se v dopravní špičce tvoří na

Brněnském mostě dlouhé kolony. Plánuje se také demolice jednoho dálničního mostu u Měšína.

Téměř dvě stě metrů dlouhý a osmnáct metrů vysoký most patří hejtmanství. „Most není vyloženě v havarijním stavu, ale rekonstrukce by se měla uskutečnit do čtyř až pěti let," uvedl v létě hejtmanův náměstek Vladimír Novotný s tím, že poslední větší oprava se uskutečnila v roce 1997.

Podle mluvčí hejtmanství Jitky Svatošové není o přesném termínu rekonstrukce rozhodnuto a znám podle ní není ani rozsah prací. „My ale počítáme s tím, že bude most úplně uzavřen," řekla náměstkyně Mayerová.

I když se zatím přesně neví, kdy se bude vytížený Brněnský most v Jihlavě opravovat, jedno je jisté. Pro autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy to bude znamenat změnu tras některých linek. A to poměrně výraznou.

Dopravní podnik Jihlava (DPMJ) už má připravený návrh toho, jak by se měla doprava po městě pohybovat.

Tak například autobus číslo 12 jezdí z Velkého Beranova přes Brněnský most na jihlavské Masarykovo náměstí a jízdu končí v Antonínově Dole, městské části Jihlavy. Poté, co se most uzavře, se bude muset linka částečně přetrasovat. „Autobus by jel z Velkého Beranova přes sídliště Březinova na náměstí, kde by se otočil a jel zpátky trasou, kterou má v jízdním řádu z Masarykova náměstí až do Antonínova Dolu," popsal dopravně-technický náměstek DPMJ Jaroslav Šetek.

Dočasné změny se však hlavně dotknou trolejbusových linek B, B1 a C. Na Masarykově náměstí v dolní části pro ně vznikne smyčka ve stejném místě, kde se otáčejí městské autobusy. To kvůli tomu, aby trolejbusy na dočasných linkách, které zřejmě rovněž povedou přes sídliště Březinova, mohly na Masarykovo náměstí zajíždět a otáčet se tam.

Druhá otočka vznikne v Handlových Dvorech u prodejny Gábinka u světelné křižovatky vedle hypermarketu Tesco. Zde by měly podle výhledových plánů končit dočasné trolejbusové linky nahrazující linky B, B1 a zřejmě i C.

ZUZANA RODOVÁ

JANA KODYSOVÁ