Brzkovští argumentují proti těžbě uranu. Jedou do Prahy

Brzkov – Možné těžby uranu se děsí. Proto se dnes zástupci Brzkova a Přibyslavi chystají do Prahy na veřejné projednávání návrhu nové surovinové politiky státu, kde chtějí dát na stůl argumenty proti možné budoucí těžbě uranu.

Brzkov.Foto: Deník/archiv

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zopakoval, že se těžba v Brzkově nechystá. Nicméně návrh surovinové politiky, který je nyní ve schvalovacím procesu, však variantu těžby nevylučuje.

„Snad budou naše argumenty v Praze na ministerstvu někoho zajímat," vyjádřil se starosta Brzkova Aleš Bořil (nezávislý). Podle něj případná těžba uranu na Vysočině otevře Pandořinu skříňku a odkazuje se na to, jak dopadla těžební firma OKD.

Starosta Přibyslavi na Havlíčkobrodsku Martin Kamarád (ODS) poukázal pro změnu na to, že dosud nepředložil kvalitní podklady, které by poukázaly na rizika těžby v Brzkově. „Nikdo se dosud reálně nezabýval dopady budoucí těžby na životní prostředí, například na stav podzemních vod, problémy imisí a už vůbec nikdo neřešil sociální dopady možné těžby," poznamenal.

Mluvčí MPO František Kotrba s odkazem na ministra Jana Mládka (ČSSD) uvedl: „Ministr průmyslu a obchodu, pakliže by s ohledem na povolební vývoj zůstal ve funkci až do 31. prosince letošního roku, neplánuje předložit vládě návrh těžby uranu v České republice." Mluvčí však zároveň dodal, že návrh, o kterém se povede veřejná diskuse, vznikl před více než rokem a pasáže týkající se uranu shrnují kroky a dokumenty, které k problematice vláda dosud projednala.

Vesnice a města kolem Brzkova zastupuje právník Luboš Kliment, který uvedl, že v návrhu nové surovinové politiky MPO se s variantou budoucí těžby v Brzkově a okolí počítá. „To lze vyčíst ze samotného návrhu, který je veřejně dostupný na internetových stránkách," poukázal Kliment. V kapitole o uranu se píše, že v návaznosti na dotěžování ložiska Rožná bylo doporučeno jako náhradní lokalitu zvolit ložisko

Usnesením vlády z 22. prosince 2014 bylo schváleno pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do roku 2017 a současně vláda uložila zahájit prostřednictvím podniku Diamo schvalovací proces umožňující přístup státu k využití ložiska Brzkov – Horní Věžnice.

Veřejné projednávání koncepce surovinové politiky státu se uskuteční dnes na půdě MPO. Připomínky však může písemně až do 11. února poslat kdokoli.

Návrh surovinové politiky státu zpracovalo MPO. Dokument se nyní dostal do fáze o projednávání vlivu na životní prostředí a zdraví lidí, označované jako proces SEA. Do tohoto řízení dokument předložilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). „MŽP musí připomínky lidí před vydáním svého stanoviska zohlednit.

O koncepci potom rozhodne vláda," doplnil starosta Brzkova. Obec proto na své webové stránky umístila odkaz pro zájemce, kteří se tam k dané problematice mohou vyjádřit.

Surovinová politika státu je stěžejní dokument, který může odstartovat „uranové dostihy". Státní podnik Diamo totiž požádal MŽP o stanovení průzkumného území v Brzkově. MŽP řízení přerušilo do doby doplnění nezbytných podkladů. A také do té doby, než vláda rozhodne a schválí konečnou podobu nové státní surovinové politiky. Tu by měla vláda schválit ještě letos. „Záměr provést aktualizaci státní surovinové politiky je uvedený v programovém prohlášení vlády, úkol tedy bude dokončen v tomto volebním období," dodal za MPO Kotrba.