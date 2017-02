Buk už nebude v létě dávat blahodárný stín. Půjde k zemi

Třešť – Je nepřehlédnutelný. Stojí osamoceně v okrajové části parku mezi třešťským zámkem a hlavní silnicí s označením II/406. Brzy už ovšem půjde k zemi.

Dominanta nenávratně zmizí. Třešťský zámecký park přijde o svou dominantu – buk červenolistý (na snímku) je natolik nemocný, že ho zanedlouho dřevorubci pokácejí.Foto: Deník/Jana Kodysová

Řeč je o buku červenolistém v zámeckém parku, který by v nejbližších dnech měli dřevorubci pokácet. I když se strom nachází na území nemovité kulturní památky, telčské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) povolilo jeho pokácení.

„Jde o suchý strom, jeho zdravotní stav je havarijní. Hrozí odlamování suchých větví, ale i pád. Jde totiž o plochu s častým a dlouhodobým výskytem osob a intenzivním provozem," uvedla mluvčí NPÚ Ilona Ampapová. Buk červenolistý v zámeckém parku byl už vloni prakticky bez listů. Strom je navíc napadený houbami a mšicemi. „Z hlediska památkové péče lze kácení stromu klasifikovat jako přijatelné a bez připomínek ze strany odborné organizace státní památkové péče," uvedla Ampapová.

Ředitel Zámeckého hotelu Třešť Šimon Jeleňák potvrdil, že buk bude z bezpečnostních důvodů v příštím týdnu pokácen. „Dojít by k tomu mělo za pomoci horolezecké techniky, a ta je bohužel závislá na počasí. Pokud to půjde, mělo by dojít k pokácení ve středu 1. března," upřesnil Jeleňák.

CIZOPASNÝ VĚJÍŘOVEC

Posudkem dendrologa Josefa Mertelíka bylo zjištěno, že kořenový systém stromu byl napaden cizopasnou houbou – vějířovcem obrovským, který na stromu parazitoval déle než tři roky.

Přesto se třešťský zámek, jehož vlastníkem je Akademie věd České republiky, rozhodl v roce 2015 investovat do záchrany buku. „Odborná firma vyvrtala do země kolem kmene přibližně padesát děr, každou o hloubce padesát centimetrů, a umístila tam výživu. Dále jsme zajistili ochranný postřik koruny stromu proti náletovým škůdcům. Takto jsme měli počkat do jara 2016 s tím, že by měla koruna stromu opět obrazit listím. To se nestalo, tak jsme požádali o povolení k pokácení," dodal Jeleňák.