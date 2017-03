Čápi se ukázali. V Lukách chtějí zjistit, zda se vrátil pár z loňska

Vysočina – Hnízda čápů v Kraji Vysočina se po několika měsících opět plní. Zatím sedí na hnízdech většinou jenom jeden z párů, ten druhý za ním přiletí později. Tak tomu je zatím například ve Stonařově na hlavním tahu z Jihlavy na Znojmo.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„V sobotu přiletěl první čáp, druhého očekáváme do čtrnácti dnů, tak to u nás většinou bývá," prozradil starosta Stonařova František Plavec. V obci se čápům na komíně místního zemědělského družstva daří každý rok vyvést několik mláďat. „Předloni jsme měli rekord, to bylo pět mláďat, loni byli tři malí čápi a letos čekáme, že budou opět nějaké přírůstky," uvedl Plavec.

Komín nad garáží u obilného skladu v Lukách nad Jihlavou zažil loni také velkou čapí rodinu.

„Čápům se podařilo vyvést pět mladých, což je u nás rekord, tolik jsme jich nikdy v minulosti

neměli," popsal starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl. V předchozích dvou letech napočítali v Lukách vždy po třech mladých.

„Nechali jsme je loni okroužkovat ornitologem, tak jsme zvědaví, zda se nám pár, případně některý z mladých, vrátili," dodal starosta Wölfl. V současné době obývá komín jeden čáp a dá se předpokládat, že připravuje hnízdo pro druhého, který za ním zanedlouho přiletí.

V TŘEŠTI JSOU KLIDNÍ

Čáp byl dále spatřen například v Kamenici u Jihlavy, kde sídlí na komínu místního lihovaru, dále přiletěl i na komín nad Karlovým náměstím v Třebíči či včera do Chotěboře.

Kde se ještě čáp neobjevil, ale kam každoročně létá, je například komín mateřské školy v Třešti. „U nás létají čápi kolem 12. dubna, takže jsme zatím klidní," sdělila v nadsázce místostarostka Třeště Eva Požárová.

Lidé, kteří se chtějí zapojit do čapího pozorování, mají možnost zaznamenat své poznatky do mapy hnízdního výskytu čápů bílých, kterou lze najít na webových stránkách http://cap.birdlife.cz/mapa. „Dají se tam přidávat nejen informace, že čápi přiletěli, ale také fotografie a další zprávy. Pro výzkum čápů bílých je tato mapa velice důležitá," poznamenala Jana Hejtmánková, mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Letošní zima, která byla bohatší na sníh a mrazy, než tomu bylo v předchozích letech, nemá na případný pozdější návrat tažných ptáků podle ornitologů žádný vliv. „Vracejí se tak jak obvykle. Jaro přichází ve stejný čas jako jiné roky," dodala Hejtmánková.