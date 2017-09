Cesta z Telče na Třebíč už je průjezdná

Telč, Brtnice – Společně s koncem prázdnin si mohou obyvatelé Telče a okolních obcí oddychnout, práce na silnicích totiž pomalu končí. Uzavírky komplikovaly tamní dopravu téměř celé léto a dotkly se hned několika tahů.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Nejvýraznější změnou je dnešní zprůjezdnění tahu silnice první třídy s označením I/23 z Telče směrem na Starou Říši a dále na křižovatku silnice první třídy I/38 směrem na Třebíč a Želetavu. Naopak některé opravy stále pokračují a řidiči se po nových silnicích projedou bez omezení až na podzim.



„Díky úplné uzavírce mezi Telčí a obcí Stranná dělníci stihli práce dokončit ve stanoveném termínu do konce prázdnin,“ odůvodnila ředitelka krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová. Před týdnem stavební firma umožnila z jednoho směru částečný průjezd tímto úsekem silnice první třídy na Třebíč. „Z Pavlova, Nevcehle a Urbanova se lidé do Telče dostali po opravované silnici první třídy. Naopak ze Stranné a okolí bylo stále nutné jet na Novou Říši,“ podotkl starosta Urbanova Jiří Kotrba.

Na Dačice zavřeno

Až do konce října ale potrvá rekonstrukce části cesty z Telče na Dačice, kde je úplná uzavírka za obcí Myslůvka a vede až ke křižovatce na Černíč. Řidiči tento úsek objíždějí přes Slaviboř. Druhou etapu prací tam představitelé Kraje Vysočina plánují na příští rok.



Na podzim ale dopravní omezení na Telčsku zdaleka neskončí. „Kraj má v plánu nechat spravit silnici vedoucí přes Částkovice, Hostětice až do Mrákotína. Začnou pravděpodobně v říjnu,“ informoval starosta Telče Roman Fabeš. Dodal, že na příští rok se chystá oprava cesty mezi Telčí a obcí Zvolenovice, která se nachází na tahu do Nové Říše.



Historické město Telč bylo letos v létě doslova obklíčené dopravními uzavírkami. „Místní to tolik nepocítili, problém nastal především pro turisty, kteří neznají místní cesty tak dobře,“ uvedl Fabeš. Podle něj do termínů oprav městská samospráva nezasahuje a spíše je oceňuje.

„Za dva roky budeme mít spravené všechny silnice vedoucí do města, což za omezení stojí,“ poznamenal Fabeš. Někteří obyvatelé Telče s ním souhlasí. „Uzavírky kromě té směrem na Třebíč mě prakticky neomezily. Proto si myslím, že je dobře, že se zbytečně neodkládaly,“ zhodnotil Jan Rod z Telče.



Do Třebíče se řidiči zatím také nedostanou bez omezení, týká se to hlavně těch, kteří jedou z Jihlavy přes Brtnici. Tam je silnice stále rozkopaná a je nutné úsek objet směrem na Kněžice. „Práce pokračují podle plánu. Stavební firma by měla tah zprovoznit v listopadu,“ uvedla starostka Brtnice Miroslava Švaříčková.



O víkendu se navíc ve městě bude konat pouť, vjezd na náměstí tak nebude v sobotu ani v neděli možný.