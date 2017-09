Cestou z Bermud na Azory byl Kůdela sám s oceánem

Třešť – Divadelnímu souboru Jana Lišky v Třešti je deset let. I když to není tak přesné. Deset let soubor funguje pod svým současným názvem. Ve skutečnosti už mu je 94 let, vznikl v roce 1923. Soubor se v roce 2007 přejmenoval, původně byl veden jako DS K. Čapka při MěKS.