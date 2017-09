Charita se opět představí na jihlavském náměstí

Jihlava, Chomutov – Vytěžili Jihlavští z minima maximum nebo to bylo o trpělivosti Pirátů? Zdálo se, že rozhodne první branka, ale Jihlavští dokázali proměnit šance a při dvoubrankové ztrátě se vrátit do zápasu. A dokonce do vedení 3:2. Nakonec skončilo utkání Chomutov – Jihlava po infarktovém závěru 4:3 v prodloužení.