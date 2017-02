Chřipka opět posiluje. Nemocných přibylo

Jihlava – Počty lidí s akutními respiračními chorobami se v rámci celé Vysočiny v uplynulém týdnu zvýšily o desetiny procenta.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ale na Jihlavsku přibylo nemocných o téměř devět procent. Na Havlíčkobrodsku počet nemocných stále převyšuje hranici epidemie, to je 1 700 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel, zatímco na Žďársku nemocnost minulý týden klesla pod tuto hranici. Na komplikace způsobené chřipkou minulý týden na Vysočině nikdo nezemřel ani kvůli nim nebyl hospitalizován. Informovala o tom Alena Dvořáková z krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Od začátku chřipkové epidemie v polovině prosince evidují lékaři na Vysočině deset úmrtí. Region patřil mezi kraje v Česku, kde se nemocnost zvyšovala nejrychleji. „Teď už asi tři týdny stagnuje. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, mohlo by to už začít klesat," řekla Dvořáková. Zároveň upozornila na to, že podle lékařů mezi akutními respiračními chorobami přibývají případy pravé chřipky.

Počet akutních respiračních onemocnění na Vysočině se v minulém týdnu zvýšil o 0,6 procenta. Hygienici evidují 1 534 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Na Jihlavsku a na Pelhřimovsku počty nemocných stouply o více než osm procent, v okrese Jihlava to bylo o 8,6 procenta více než v předminulém týdnu, naopak na Třebíčsku a na Žďársku nemocných ubývalo.

Některá zařízení v kraji už zrušila zákazy návštěv, například Nemocnice Havlíčkův Brod a rovněž tamní psychiatrické nemocnice. Uzavřeno zůstává šestnáct zařízení, mezi nimi jsou i Nemocnice Jihlava a Psychiatrická nemocnice Jihlava.