Chtějí městskou policii, zatím však marně shánějí strážníky

Vysočina – Ve Velké Bíteši na Žďársku plánovali už od poloviny loňského roku, že budou mít fungující městskou policii. Zatím však nenašli strážníky.

„Otázku, kdy se dočkáme městské policie, dostávám stále častěji, hlavně kvůli stále složitější situaci s parkováním ve městě. Nastavení pravidel silničního provozu je jedním z hlavních důvodů, proč městskou policii rozhodně potřebujeme. Ovšem jde o veškeré soužití ve městě, o zábory veřejného prostranství, černé skládky a podobně. Zatím se bohužel nenašli vhodní uchazeči o práci strážníků," konstatoval starosta Velké Bíteše MilanVlček. Ve městě žije pět tisíc obyvatel.

Radní tedy strážníky stále hledají. V prosinci opětovně vypsali výběrové řízení. „Je už třetí v pořadí. Zájemci se mohou hlásit do konce února," informovala tajemnice městského úřadu Radka Klímová. Jak přiblížil starosta Vlček, do předchozího výběrového řízení se přihlásil jediný uchazeč, předtím se našli čtyři zájemci, jeden z nich však odstoupil ještě před zahájením výběru. „Po osobních pohovorech jsme ze zbylých tří ani jednoho nevybrali. Musíme hledat dál," sdělil starosta.

Podmínky pro přijetí jsou podle Vlčka standardní. „Záleží hlavně na osobní stránce, aby se obě strany poznaly a při osobním pohovoru si řekly, jak by to mělo všechno fungovat," podotkl Vlček. Zmínil také, že některým uchazečům nevyhovovalo, že strážníci nebudou v Bíteši sloužit na turnusy. „Bude to malý kolektiv, a tam se bude muset pracovat kontinuálně," řekl starosta.

Bítešští aktuálně neuvažují o zaměstnání více než třech městských policistů. „Dva potřebujeme minimálně, abychom mohli zajistit osmi-, případně desetihodinovou denní službu. A jak potom upravit provoz městské policie dál, bychom viděli podle zkušenosti z praxe," dodal místostarosta Tomáš Kučera.

„Městskou policii nově zřizujeme, hodili by se nám tedy hned dva lidé, kteří jsou řekněme hotovými strážníky čili že mají s prací u městské či republikové policie zkušenost. A trefili jsme se bohužel do období, kdy i státní policie nabírá nové pracovníky, a vhodných lidí je na trhu práce nedostatek. Záměr zůstává, je jen otázka, kdy se nám jej podaří uskutečnit," řekl Kučera. Jak doplnil, Velká Bíteš letos v rozpočtu na zavedení a provoz městské policie vyčlenila tři miliony korun.

KONKURENCÍ JSOU HASIČI I VOJSKO

Zkušenost s prací u policie, ať už městské či republikové není podmínkou pro přijetí uchazeče, ale podle starosty Vlčka je nespornou výhodou.

„Pomohlo by to systém rychleji nastartovat. Dnes jsme však v situaci, kdy hasiči, policie i vojsko jsou velkou konkurencí, a my nemáme tolik šancí si v personální oblasti vybírat. Potřebujeme tedy hlavně člověka, který pochopí princip a smysl řízení jednotky a který bude ochoten opravdu ji od začátku vytvořit," řekl starosta.

Ohledně platu městských policistů počítají Bítešští s motivačním ohodnocením. Podle Vlčka bude těžké sehnat vhodné zájemce o mís-to strážníka „pouze" za tabulkový plat. „Pokud je nástupní plat ke státní policii kolem sedmnácti tisíc korun, u městské by to mělo být plus minus podobné. Jsme připraveni po zapracování přidat k platu strážníků i nějakou motivační složku, například osobní ohodnocení. To mají obce v pravomoci a tam, kde to nevyužívají, dělají podle mě chybu. Kvalitního člověka je dnes v jakékoli branži a v jakékoli organizaci, města nevyjímaje, potřeba také kvalitně ohodnotit," zdůraznil Milan Vlček.

Pokud v nastávajícím výběrovém řízení nebudou schopni v Bíteši budoucí strážníky vybrat, možná budou uvažovat i o náborovém příspěvku. „Uvidíme do konce února, pak zvolíme další strategii," řekl ještě starosta.

A jak to vypadá jinde?

Ve Žďáře nad Sázavou mají 21 strážníků, dále čtyři asistenty prevence kriminality plus šest bezpečnostních asistentů u přechodů pro chodce. Ti pracují „na dohodu" hodinu denně – ráno, kdy děti chodí do školy. Velké Meziříčí má osm strážníků, stejně jako Nové Město na Moravě.



V Bystřici nad Pernštejnem část funkcí městské policie od roku 2008 supluje brněnská bezpečnostní agentura LARN, která tam už předtím prováděla ostrahu budov města nebo odchyt toulavých psů.

Městskou policii v Bystřici jako málo využívanou zrušili už v roce 1992. Později už ji radnice kvůli vysokým vstupním i provozním nákladům neobnovila.

Stejně tak nemají městskou policii v Pelhřimově, kde skončila v roce 1996 – po čtyřech letech.

V krajském městě dohlíží na bezpečnost čtyřiašedesát strážníků. Městská policie v Jihlavě funguje bezproblémově a nemá potíž ani se získáváním nových zaměstnanců, jako je tomu jinde na Vysočině.

Nedávno sice odešli dva jihlavští strážníci, na jejich místo však byli okamžitě přijati dva noví zaměstnanci.

„Na jedno pracovní místo máme až deset zájemců," poznamenal vedoucí organizační složky městské policie v Jihlavě Jan Frenc.

O možnost pracovat u jihlavské městské policie projevují zájem také vysokoškolsky vzdělaní lidé, přestože pro vykonávání služby městského policisty není vysokoškolské vzdělání nutné. „Aktuálně máme u městské policie zaměstnaných dvaadvacet procent vysokoškoláků," dodal Frenc.

Na Havlíčkobrodsku funguje městská policie ve třech městech: v Havlíčkově Brodě, Chotěboři a ve Světlé nad Sázavou.

V Havlíčkově Brodě slouží 28 lidí, od počátku letošního roku je „posílili" tři uniformovaní preventisté, čtvrtého ještě přijmou. Tito lidi byli nabráni z úřadu práce, který jim hradí i mzdy.

O zvyšování početního stavu se zatím neuvažuje, čas od času, je to ale jen výjimečně, se někdo přijde na práci strážníka zeptat. Městská policie operuje pouze v katastru města Havlíčkův Brod, nikam jinam k výkonu služby nevyjíždí.

V Chotěboři slouží devět lidí, o zvyšování stavu se neuvažuje. Na základě smlouvy uzavřené mezi radnicemi v Chotěboři a Ždírcem nad Doubravou (ten městskou policii nezřídil kvůli vysokým nákladům na její provoz) vyjíždějí chotěbořští strážníci od léta 2015 také do Ždírce nad Doubravou, kde kontrolují dodržování veřejného pořádku, dohlížejí na dopravu a provádějí měření rychlosti.

Světlá nad Sázavou má tři strážníky. Nedávno jeden odešel, už ho však nahradil nový – bývalý voják. Ve Světlé ovšem měli dost práce místo obsadit, proto dvakrát opakovali výběrové řízení. Na základě příslušné smlouvy vyjíždějí strážníci měřit rychlost i do Ledče nad Sázavou a Kynice. Funguje to tak, že si vedení zmiňovaných obcí přítomnost strážníků s radarem vyžádá.

Také Nová Ves u Světlé má se světelskou radnicí uzavřenou uvedenou smlouvu, ale měření rychlosti se to výlučně netýká. Strážníci v obci dohlíželi na dopravu v průběhu loňských dopravních staveb a s nimi souvisejících objížděk.

Radnice v Třebíči plánuje počet strážníků ustálit na počtu 40, zatím jich tam u městské policie pracuje 36. „Stavy se snažíme navyšovat postupně," podotkla mluvčí Městské policie v Třebíči Lucie Šerková. Strážníky v závěru loňského roku doplnili dva asistenti prevence kriminality.

V Moravských Budějovicích mají strážníků osm a tento počet se prý v blízké době nijak zásadně navyšovat nebude. „Máme ještě jednoho asistenta prevence kriminality," podotkla zástupkyně vedoucího strážníka budějovické městské policie Hana Nixová.

Tamní strážníky však čeká jiná změna. Nejspíš už během ledna začnou opouštět současné nevyhovující prostory na radnici a přesunou se do opravených prostor v protějším zámku. „Už se na to moc těšíme.

Budeme tam mít nesrovnatelně lepší pracovní podmínky, než máme teď," pochvalovala si Hana Nixová. „Snad do konce února by mělo být stěhování dokončeno," dodala.

