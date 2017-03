Chtějí snížit produkci odpadu. Telč zavádí motivační systém

Telč – Telčská radnice chce zavést motivační systém pro třídění odpadu. Zatím sbírá data a zjišťuje, kolik komunálního odpadu lidé produkují. Ti, kteří ho vyhodí nejméně, by měli dostat bonus. Jaký, to však zatím není zcela zřejmé.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„V pololetí letošního roku podle výsledků určíme průměrného producenta odpadu a všichni ti, kteří by byli pod průměrem, by dostali odměnu například v podobně stravenky či poukazu," uvedl místostarosta Telče Pavel Komín s tím, že nelze domácnostem s nízkou produkcí odpadu snížit poplatek za odpady, protože ten upravuje městská vyhláška, a tu by město muselo připravit již nyní.

Do motivačního systému je nutné se přihlásit, a to prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webových stránkách města. Momentálně úřad eviduje přes dvacet přihlášených. Registrovat se je možné kdykoliv v průběhu roku.

„Na popelnicích máme kódy a každé svozové auto má čtečku. Takže vždy zaevidujeme, kdy byla popelnice vysypána a jak byla plná. Data se shromažďují v systému a množství odpadu se pak přepočítá na jednoho obyvatele podle toho, kolik lidí bydlí na dané adrese," vysvětlil vedoucí telčského odboru rozvoje a územního plánování Vladimír Švec.

Dle jeho slov by měl být systém spravedlivý, protože bere ohled na to, kolik lidí v domě žije. Motivační systém bude zaměřen hlavně na směsný odpad. Radnice ale eviduje i to, kolik domácnost vyprodukuje tříděného odpadu. Loni totiž do domácností rozdala žluté a modré kontejnery na plast a papír. Od dubna pak začne do domácností distribuovat i tašky na tříděný odpad.

„Třídění se od roku 2016 významně zlepšilo. Dělali jsme informační kampaň a pořádali jsme také semináře o třídění odpadu pro veřejnost i ve všech školách ve městě," zmínil Švec.

Že obyvatelé Telče třídí více, dokazuje také to, že se Telč posunula z dvaadvacáté příčky v soutěži My třídíme nejlépe na páté místo.

Telč vytvořila s okolními obcemi svazek Oběhové hospodářství Renesance a o odpady se od roku 2016 stará sama. Radnice se rozhodla přitlačit na recyklaci a snížila vývoz komunálního odpadu. Ten se nyní vyváží jednou za čtrnáct dní místo jednou týdně. „Funguje to bez větších problémů. Žádné stížnosti nezaznamenáváme, i když zprvu byli někteří k novému systému skeptičtí," zakončil Švec.

Od roku 2025 má totiž vejít v platnost zákaz skládkování. Proto telčská radnice chce, aby se místní naučili co nejvíce odpadu vytřídit. Motivací pro ně mají být také barevné kontejnery a pytle na odpad zdarma.

Motivační systém neplatí pro vesnice, které jsou s Telčí ve svazku Oběhové hospodářství Renesance.

IVANA HOLZBAUEROVÁ