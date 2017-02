Čistá Vysočina: Registrovat se je možné do konce února

Jihlava – Do konce února se mohou jednotlivci i organizace přihlásit do tradičního jarního úklidu s názvem Čistá Vysočina. Letos se bude hromadně uklízet v termínu od 10. do 23. dubna.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„V polovině února se už registrovalo více než čtrnáct tisíc lidí," prozradil Martin Hyský (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí. Zájemci se mohou do akce přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře, který se nachází na webových stránkách Kraje Vysočina. Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky – průhledné na plasty a černé na ostatní komunální odpad. Pytle s odpadky se budou nechávat vedle komunikací a odvážet je bude Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. V případě, že se bude uklízet v okolí zástavby v obcích, budou muset lidé sami pytle s odpadem odvézt. Minulý rok dobrovolníci na Vysočině sebrali sto tun odpadu.

