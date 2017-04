Co v Jihlavě opravit? To napoví sondy

Jihlava - Úředníci jihlavského magistrátu budou brzy vědět, v jakém stavu jsou spodní vrstvy silnic v krajském městě. Zastupitelé totiž nedávno schválili téměř půl milionu korun na objednání speciální moderní technologie, která zjistí vady i ve spodních vrstvách komunikací. Bude stát půl milionů korun. Díky průzkumu vznikne plán oprav, který jihlavský odbor dopravy roky postrádá.

Masarykovo náměstí v Jihlavě.Foto: Deník/archiv

Zkoumat se bude stav vozovek do hloubky. „Není nikdy dost peněz na to, abychom opravili všechny komunikace, které jsou ve špatném stavu. Je třeba sestavit výhledový plán, abychom měli komunikace ve stavu udržitelném a nečekali, až se nám rozpadnou,“ řekl před zastupiteli primátor Rudolf Chloupek (ČSSD). Díky detailnímu přehledu stavu silnic by se tak mohlo předejít například propadu vozovek, jako se to stalo nedávno v jihlavské Wolkerově ulici.

„Jedná se o speciální technologii založenou na kamerách, laserech a radarech. Ta umí zjistit praskliny v podloží komunikace, které jsou oku neviditelné,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy jihlavské radnice Ján Tinka. Původně odbor navrhoval prozkoumat i chodníky. Nakonec ale tento požadavek vypustil.

Výsledkem monitoringu bude plán oprav. „Budeme mít přehled, která ze silnic je ve špatném stavu a která je ještě v takovém stavu, že vydrží,“ dodal Tinka. Podle výsledků monitoringu bude odbor dopravy předkládat návrhy na opravy silnic.



Přehled o stavu zkoumaných silnic a chodníků by úředníci mohli mít už letos v červnu. „Právě objednáváme přístroje. Dva měsíce potrvá, než budou první výsledky,“ upřesnil Tinka.



V současné době na viditelné nedostatky silnic a chodníků upozorňují radnici Služby města Jihlavy (SMJ). „Když během blokového čištění narazíme na závadu, tak ji nahlásíme odboru dopravy. Záleží ale na něm, zda nám ji zadá opravit,“ sdělil mluvčí SMJ Martin Málek.