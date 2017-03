Čupakábra a Spoušť bodovaly na JID

Jihlava – Mladí jihlavští divadelníci ze souboru Čupakábra Základní umělecké školy (ZUŠ) Jihlava opět zabodovali na regionální postupové přehlídce studentského divadla JID. Letos uspěli s inscenací Prohlášení.

Divadelníci z jihlavské ZUŠ postoupili na festival Šrámkův Písek. Soubor na festivale odbornou porotu zaujal i loni, a to svou hrou Od půl druhé do čtvrt na tři. Mladí divadelníci z Jihlavy a okolí mají rádi improvizaci, a tak vznikla i jejich nová inscenace, na jejímž začátku byla fotografie v novinách a prezidentovo varování před nebezpečím islámského fundamentalismu.

Postup na Šrámkův Písek si zajistil také soubor GT Hlinsko s inscenací Havlovy kraťasy – Vernisáž. Ten samý soubor porota doporučila také na Mladou scénu v Ústí nad Orlicí se hrou Ela, Hela a stop, která získala také cenu diváků.

Soubor GT Hlinsko tvoří současní i bývalí studenti hlineckého gymnázia, kteří mají rádi tvorbu Václava Havla. Na letošním ročníku JID se představili hned s několika inscenacemi. Jednou z nich, která zahajovala festival, byla hra Perpetuum Mobile v podání jednoho herce Marka Linharta. Ten na scéně prostřednictvím pantomimy ztvárnil útrpný život mezi čtyřmi stěnami ve vězení a co všechno se v něm dá den co den vůbec dělat.

Na Mladou scénu v Ústí nad Orlicí postoupilo i divadlo Spoušť Gymnázia Jihlava s inscenací In anima. Soubor tvoří studenti od 17 do 19 let a v současné době využívá herecký potenciál i několika pedagogů. Hra gymnazistů pojednává o doktoru Freudovi a jeho teorii osobnosti.

Regionální postupovou přehlídku studentskékho divadla JID v pátek zakončil třebíčský soubor 4Brady, který na scéně oživil příběh Jiřího Bradyho, rodáka z Nového Města na Moravě.

Letošní ročník okořenilo také nesoutěžní jihlavské divadlo De Facto Mimo se svou novou hrou Třetí světová láska.