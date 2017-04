Datum sňatku se sedmičkami je in. Ještě jsou volné termíny

Jihlavsko – Nejmagičtějším dnem letošního roku je pro snoubence bezesporu pátek 7. července. Například obřadní síň jihlavské radnice je už plně rezervovaná. V krajském městě Vysočiny si ji zájemci mohli rezervovat už od loňského 1. října, kdy se spustila rezervace na nadcházející rok.

Zato v menších městech v tento den existuje ještě několik volných možností.

Čerstvě zasnoubení, kteří by rádi uzavřeli své manželství v tento magický den, mají šanci se například oddat v Polné na zámku. Na sedmý červenec tam mají k dispozici stále několik volných rezervací. „Kdyby to byla sobota, tak máme mnohem více zájemců. Páteční termíny jsou u nás méně vyhledávané. Největší počet svateb je prozatím naplánovaný na 17. června." prozradila matrikářka polenské radnice Renáta Varhaníková. Od dubna do října se v Polné konají svatby na místním zámku. Snoubenci mají na výběr volbu mezi obřadem konaným venku či uvnitř. „V zimních měsících se svatební obřady odehrávají na radnici. Pro svatební dny máme vyhrazené pátky a soboty," dodala Varhaníková.

Sedmý červenec zatím nevyvolal velkou vlnu zájmu ani v Telči. „Na tento den máme šest rezervací," uvedla matrikářka telčské radnice Renáta Koníčková. Obřadní síň telčské radnice je už sice obsazená, ale stále existuje jeden volný termín na Státním zámku Telč a jeden na nedalekém hradě Roštejn. V prostorách mimo radnici se svatby konají pouze od dubna do října. „Na letošní sedmý červenec a další dny nabízíme po domluvě možnost výběru jiného vhodného místa, ale musí se nacházet v matričním obvodu Telče," upřesnila Koníčková. O uspořádání svatebního obřadu v Telči mají zájem nejen Češi, ale i cizinci. „Letos jsme ještě cizince neoddávali, ale minulý rok byli někteří ze snoubenců například z Francie, Nového Zélandu či Velké Británie," prozradila Koníčková.

Vyhledávaným obřadním místem v Jihlavě je mimo historické prostory radnice například i zoologická zahrada, hotel Gustav Mahler či skiareál Šacberk. „Není problém obřad uspořádat třeba i na zahradě," poznamenala matrikářka na jihlavské magistrátu Libuše Indrová.

Na webových stránkách Jihlavy visí zveřejněný harmonogram svatebních obřadů se jmény oddávajících do konce července. Z nich osm termínů připadá na květnové dny. O svatbě v květnu se ale traduje hodně špatných pověr. Jedna z nich například zní: Svatba v máji, do roka máry. Navzdory pověrám je květen měsícem lásky a zamilovaných. Každoročně se stále udržuje zvyk líbání zamilovaných pod rozkvetlou třešní. Časem lásky ho nazval rovněž i český prozaik a dramatik Karel Hynek Mácha. „V dnešní době se už na tuto pověru tak nehledí. A snoubenci za to nejsou odsuzovaní," poznamenala matrikářka Libuše Indrová.

Věk snoubenců v Jihlavě se oproti předchozím letům o něco snížil. „Poslední dobou máme mnohem více párů, kterým je kolem dvaceti šesti let," poznamenala Indrová.

