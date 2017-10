Dealer pomohl najít řidiče, který srazil chodce a ujel

Jihlava, Telč – Když byl před dvěma lety u silnice mezi Telčí a Horní Myslovou na Jihlavsku nalezen vážně zraněný jednadvacetiletý mladík z nedalekých Mysletic, ukázalo se, že jde o syna ženy, která prakticky v tomtéž místě jako řidička pět let předtím srazila dvaadvacetiletou Veroniku. Dívka tehdy na místě zemřela.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Archív

Řidička Marie D. z Mysletic tenkrát měla v krvi jeden a půl promile alkoholu. Soud ji za to poslal do vězení. Když se obětí nehody stal její syn, příbuzní Veroniky tehdy mluvili o Božích mlýnech.

Syn Marie D. skončil v nemocnici s vážnými zraněními, ale přežil. Zatímco se mladík rychle zotavoval, kriminalisté pátrali po autě i řidiči, který z místa nehody ujel. Mladík se osudného dne nad ránem vracel z Telče pěšky domů. Kriminalisté ale měli od začátku minimum stop. V době nehody, 19. září 2015, byla navíc hustá mlha. Nebyli ani žádní svědci. Po řidiči jako by se slehla zem. Místo nehody ještě dlouho poté připomínaly pouze oranžové policejní značení vytvořené sprejem. Kriminalisté nakonec museli vyšetřování odložit s formulkou, že pokud se najdou nové důkazy, které by vedly k objasnění nehody, případ se znovu otevře.

Měsíce plynuly, a nic nenasvědčovalo tomu, že by se nějaké nové skutečnosti objevily. Kriminalisté i dozorující státní zástupce si dokonce pohrávali s myšlenkou, že si mladík mohl nehodu z nejrůznějších důvodů vymyslet.

Jenže nevymyslel. Tak jako mlely Boží mlýny v případě usmrcené Veroniky, tak po čase došlo i na člověka, který je podle policie za sražení mladíka zodpovědný. Jde o čtyřiačtyřicetiletého drogového dealera z Jihlavska, který podle policie na Jihlavsku distribuoval pervitin. Drogu předával lidem přímo v místě bydliště, v autě nebo v traktoru. Pervitin jim často dával zdarma, někdy si nechal zaplatit. Jedné dvacetileté ženě drogu dokonce sám nitrožilně aplikoval tak, až měla zdravotní obtíže, kvůli nimž skončila v nemocnici.

„Muž je obviněný z toho, že jel před dvěma lety v sobotu 19. září v ranních hodinách s vozidlem Audi ve směru od Telče a srazil přední částí automobilu chodce. V místě byla v tu dobu hustá mlha, které řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy,“ sdělil jihlavský policejní komisař Vít Bařina a dodal, že po střetu auta s chodcem řidič odjel, aniž by těžce zraněnému muži poskytl pomoc. Chodec utrpěl otřes mozku, zlomeniny, tržné rány a další zranění. Jeho léčení si vyžádalo přibližně tři měsíce.

Řekl, co se doslechl

Zajímavé je, že na stopu řidiče přivedl kriminalisty jiný drogový dealer. Jde o sedmačtyřicetiletého Richarda Hoška z Jihlavy. Ten nedávno stanul před Okresním soudem v Jihlavě právě kvůli prodeji drog. Moc dobře si byl vědom, že mu hrozí několik let vězení. Aby si pomohl k mírnějšímu trestu řekl kriminalistům informace, které jim pomohly objasnit střet s chodcem. Co přesně jim Hošek řekl, není známé. Podle informací Deníku měl mít Hošek tyto zprávy z doslechu.

Kriminalisté nakonec řidiče obvinili z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a přečinu neposkytnutí pomoci. Za to mu hrozí až pět let vězení. Soud ho teprve čeká.

A Richard Hošek nakonec opravdu vyvázl s mírnějším trestem, byť zatím nepravomocným. „S ohledem na spolupráci s policií jsem pro něj navrhoval téměř o dva roky mírnější trest,“ potvrdil jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Za dovoz zhruba 150 gramů pervitinu a jeho distribuci v období od ledna 2015 do února 2017 v Jihlavě a okolí nakonec dostal tříletý nepodmíněný trest a zákaz řízení. Rozsudek však zatím není pravomocný. Hošek zřejmě očekával, že za své informace dostane ještě o něco mírnější trest, proto se po vynesení rozsudku odvolal.