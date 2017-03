Dělníci se vracejí na dálnici

Vysočina – Také letos čeká řidiče na dálnici D1 v souvislosti s rekonstrukčními pracemi zdržení a popojíždění v kolonách. A vzhledem k počtu opravovaných částí dálnice to bude ještě horší než loni.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Už tento měsíc se stavbaři vrátí na úseky, jejichž modernizace byla zahájena v loňském roce. Nově se pak objeví na dalších místech frekventované dálnice, která mezi Prahou a Brnem protíná Kraj Vysočina. „V průběhu března budou na Vysočině zahájeny přípravné práce na vlastní modernizaci na úsecích 10 a 20," konstatoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Studecký.

Úsek s číslem 10 je šestikilometrová část dálnice mezi exity 75 Hořice a 81 Koberovice, úsek 20 zahrnuje modernizaci 6,3 kilometru dlouhého pásu mezi sjezdy 146 Velké Meziříčí východ a 153 Lhotka.

Po zimní pauze se stavební dělníci na Vysočině vrátí na tři úseky, kde budou pokračovat práce na opravách vždy jednoho jízdního pruhu. Řidiči se tak musejí připravit na dopravní potíže na šest kilometrů dlouhé části „déjedničky" mezi exity 112 Jihlava a 119 Velký Beranov, na 7,2 kilometru dlouhé zúžení mezi sjezdy 134 u Měřína a 141 Velké Meziříčí západ a také o pár kilometrů dál na 5,5kilometrovém úseku D1 ohraničeném exity 162 u Velké Bíteše a 168 u Devíti křížů.

Ve druhé půli roku by na vysočinské části dálnice mělo přibýt ještě jedno opravované místo. „Ve druhé polovině roku by mohly být zahájeny také práce na úseku 12, to je 13,9 kilometru dlouhý úsek mezi exity 90 Humpolec a 104 Větrný Jeníkov," přiblížil Studecký.

O moc lepší to ale pro šoféry s ohledem na stavební práce výhledově nebude ani napřesrok. V letech 2018 a 2019 ŘSD předpokládá zahájení modernizace desetikilometrového úseku mezi exity 81 Koberovice a 90 Humpolec či mezi sjezdy 119 Velký Beranov a 134 Měřín, což zahrnuje úsek v délce 14,7 kilometru.

Počítá se také s modernizací dálnice na 6,2 dlouhé části mezi exity 141 Velké Meziříčí západ a 146 Velké Meziříčí východ.

K městům na Vysočině nejvíce postiženým problémy na dálnici patří Velké Meziříčí, jež ohraničují dva dálniční sjezdy. V případě kolon na dálnici sjíždějí řidiči na souběžnou krajskou silnici číslo 602 procházející městem. Ta je ovšem pro Meziříčí páteřní a tranzitní doprava ji v krátké době ucpe. „Z měst poblíž D1 je na tom Velké Meziříčí z tohoto pohledu bezkonkurenčně nejhůř," uvedl velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

EXTRÉMNÍ SITUACE

Nyní se problémy opět zhorší, a to nejenom pokračováním modernizace D1 mezi Velkým Meziříčím a Měřínem. „Letos bude situace skutečně extrémní, protože se sešlo více stavebních prací, takže nejdříve musíme nějakým způsobem vyřešit objízdné trasy, které se ‚tlučou'. Kromě dvou úseků dálnice, kdy bude zavřený i západní sjezd, protože ho budou opravovat, má kraj naplánovanou rekonstrukci silnice z Petrávče do Tasova, na níž také řidiči z dálnice sjíždí, a navíc ještě přímo ve městě u pošty dojde k rekonstrukci silničního mostu, což přetne páteřní ‚šestsetdvojku'. Souběh dopravních staveb je opravdu krajní, na druhou stranu můžeme být rádi, že na rekonstrukce došlo. Reakce místních lidí i řidičů budou pochopitelně negativní, to chápu, ale musíme to prostě všichni vydržet," pravil starosta. Meziříčští obecně o zlepšení dopravní situace ve městě pod dálnicí usilují už léta. Jako první na Vysočině zavedli zákaz tranzitní nákladní dopravy. „Budujeme kruhové objezdy, jsme pilotním místem kraje pro dynamické vážení kamionů u vjezdu do města," sdělil Necid.

Velké Meziříčí rovněž stojí o zavedení úsekového měření rychlosti aut v opravovaných úsecích D1 u města. Kvůli bezpečnosti. Úsekové měření provádělo loni ŘSD mezi Ostrovačicemi a Kývalkou nedaleko Brna. Na Vysočině ho chce v létě spustit i v opravovaném úseku dálnice mezi Jihlavou-Pávovem a Velkým Beranovem. Při úsekovém měření kamera vyfotí řidiče a zaznamená čas jeho vjezdu do měřeného úseku. Při výjezdu „zapíše" čas opět a vypočítá z ujeté vzdálenosti průměrnou rychlost. Radar bude zaznamenávat překročení osmdesátikilometrové rychlosti. Pokud ji šofér nedodrží, zaplatí tisíc korun pokuty. Jde o jednotný poplatek stanovený ministerstvem dopravy.