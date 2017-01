Děti s žákovskou knížkou si čokoládu koupit nemohou

Jihlavsko – Od Nového roku musejí základní školy striktně dodržovat takzvanou pamlskovou vyhlášku. Ta vešla v účinnost už začátkem současného školního roku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Školy však dostaly několik měsíců na to, aby se vyhlášce přizpůsobily.

Na základních školách to šlo jednoduše. Bufety teď nabízejí pouze schválené potraviny. Například čokoládu si tam žáci nekoupí. Složitější situace nastala v budovách víceletých gymnázií. Vyhláška ministerstva školství se totiž týká pouze mladších žáků, nikoliv těch starších.

Tuto situaci řešili také v bufetu Gymnázia Jihlava. Vyhlášku bufet dodržuje, ale sortiment potravin omezen nebyl. Ani se nezakázal přístup mladším žákům do bufetu. Pouze se tam zavedl podobný systém, jako je celorepublikový zákaz pití alkoholických nápojů pro osoby mladší osmnácti let.

Když si prodavačka není jistá, zda žák patří do nižšího, či vyššího ročníku, tak jej požádá o ukázání žákovské knížky nebo omluvného listu.

DĚTEM SE BERE RADOST

S žákovskou knížku se může koupit pouze zboží označené zelenou cenovkou, které odpovídá pamlskové vyhlášce. Žáci vyšších ročníků už nemají žákovské knížky, ale omluvný list, a ten jim dává právo si koupit cokoliv.

„Mladším dětem se tak vzal pocit radosti z koupě drobné sladkosti. Nemohou si koupit například ani malou čokoládu," potvrdil ředitel Gymnázia Jihlava Pavel Suk.

Pamlsková vyhláška se však dá obejít. Gymnazisté si pro sladkosti chodí do nedalekého bufetu střední průmyslové školy. Tam jsou mladší gymnazisté bráni jako normální zákazníci, a mohou si koupit cokoliv.

Původně vyhláška měla platit i na středních školách, ale nakonec střední školy vznesly protest a byly z ní vyjmuty.

V dobronínské základní škole museli bufet dokonce zavřít. S koncem roku 2016 provozovateli skončila smlouva. „Dohodli jsme se, že už smlouvu neprodloužíme. Provozovateli by se nevyplatilo bufet provozovat, když by mohl nabízet jen malý sortiment zboží," odůvodnil uzavření bufetu ředitel dobronínské základní školy Ivo Mikulášek. Svačinu si nyní žáci musejí nosit do školy už z domova.



V dobronínské škole o přestávkách mají žáci k dispozici čaj, který jim připravují kuchařky.

Z bufetů a automatů základních škol na Jihlavsku tak zmizely například bagety, sladké tyčinky, čokoláda, slané chipsy a křupky. Přeslazené nápoje nahradily neslazené vody.

„Naše školní automaty už žákům nenabízejí Coca Colu a Fantu ale stoprocentní džusy a neslazené minerální vody," popsala situaci na jihlavské Základní škole v ulici Křížová ředitelka Jana Nováková Hotařová.

Automaty s neslazeným pitím se zde výhledově zruší, protože si je žáci moc nekupují. O dodržování pitného režimu se i zde starají kuchařky, které pro děti připravují čaj. Do místního bufetu se objednávají pouze potraviny dle vyhlášky.

„Myslím, že vést žáky k zdravější stravě je dobrým nápadem. Děti jsou čím dál více obéznější," dodal zástupce ředitelky Základní školy v ulici Křížová Erik Landecki.

Pamlskovou vyhlášku společně připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví. Potraviny prodávané ve školách musí svým výživovým složením odpovídat zásadám zdravé výživy. Vyjmuty jsou případy, kdy žáci prodávají vlastní výrobky jako součást praktického vyučování.

ZUZANA RODOVÁ