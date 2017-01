Díky vymahači město získalo skoro milion korun za dluhy

Jihlava – Je to už druhý rok, co dlužníkům jihlavského magistrátu může u dveří zazvonit ramenatý pán, který po nich bude chtít, aby uhradili nezaplacené pohledávky městu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Dlužníky dokáže vyhledat i v práci nebo na ulici.

Říká se mu vymahač, přesto se však nejedná o muže, který by neplatičům přišel vyhrožovat, i když jeho výška u nich může vzbuzovat respekt. Podle zástupců radnice je to člověk, který přijde dlužníkům spíše poradit, jak s dluhy naložit.

„Vykonává i preventivně výchovnou činnost, kdy my víme, že s dlužníky, se kterými byly dříve problémy, nyní ustávají nebo jsou menší. Někdo zaplatí už jen proto, že u něj vymahač už jednou byl," uvedl vedoucí ekonomického odboru jihlavského magistrátu Jan Jaroš. Dodal, že se ze strany magistrátu nejedná o represi.

V roce 2016 magistrát díky vymahači získal 452 tisíc korun. V roce 2015 to byla podobná částka, a to 461 tisíc korun. „Čili se dá říct, že za ty dva roky si držíme stejnou hranici.

Kdyby se to ale dalo dohromady, tak to máme 913 tisíc korun, které jsme vybrali na pohledávkách tímto způsobem. To znamená, že pokud bychom nezavedli tento projekt, tak by město bylo skoro o milion chudší," vyčíslil Jaroš. Dodal, že doufá, že v dlouhodobém horizontu se bude částka, kterou radnice díky vymahači získá, zvyšovat.

Za dva roky svého působení vymahač v Jihlavě nepotřeboval asistenci policie, i když Jaroš připustil, že občas k nějakému nedorozumění při jeho práci opravdu dojde

Pokud vymahač dlužníky nezastihne doma, zjišťuje například, zda bydliště, které uvedli, je jejich skutečným bydlištěm. Pokud ano, vhodí jim do schránky lístek, že u nich byl a že ho mají kontaktovat zpět. Pro tyto účely magistrát zřídil speciální telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Pokud dlužníka vymahač zastihne, a ten ani po jeho návštěvě své pohledávky nezaplatí, hrozí mu exekuce.

Nejvíce lidé magistrátu dluží za komunální odpady. Nemalý dluh mají také na odboru dopravy, kde ale jsou dlužníky i cizinci, kteří nejsou pro vymahače zastižitelní.

Magistrát zavedl také evidenci dlužníků, kde zaznamenává důvody, proč lidé pohledávky naplatí. Oddělení pro vymáhání dluhů na jihlavském magistrátu funguje od roku 2012. Podle radnice je vymahač v podstatě úředník, který je ohodnocen stálou taxou.

Na námitku, zda se vymahač radnici vyplatí, když dostává plat, Jaroš odvětil, že nelze srovnávat hrušky s jablky. „Je to prakticky jediný úředník, který se sám zaplatí," odvětil.

Navíc za dobu působení vymahače ve městě došlo k poklesu počtu dlužníků.

Vymahače přijal magistrát ve dvoukolovém výběrovém řízení, jehož součástí byly i psychologické testy a rozhovor s psychologem. Kandidát uspěl i při modelové situaci.

IVANA HOLZBAUEROVÁ