Divadelní soubor v Třešti slaví deset let v novém

Třešť – Divadelnímu souboru Jana Lišky v Třešti je deset let. I když to není tak přesné. Deset let soubor funguje pod svým současným názvem. Ve skutečnosti už mu je 94 let, vznikl v roce 1923. Soubor se v roce 2007 přejmenoval, původně byl veden jako DS K. Čapka při MěKS.

Lišáci. Třešťský divadelní soubor slaví. Deset let pod novým názvem a stále plný elánu.Foto: DS Jana Lišky/archiv

„Během své existence prošel soubor několika změnami ve svém názvu. Bilance posledních deseti let je následující: Uvedli jsme 26 divadelních her, 9 vánočních koncertů, 301 pořadů a vystoupení v reprízách a do realizace pořadů bylo zapojeno 146 lidí,“ uvedla vedoucí Divadelního souboru Jana Lišky při Tělovýchovné jednotě Sokol Třešť Anna Fencíková.



Od roku 2016 se stal divadelní soubor nedílnou součástí tělovýchovné jednoty Sokol Třešť, kdy se vrátil po 55 letech na prkna zrekonstruovaného sokolského jeviště, z nichž koncem roku 1959 tehdy soubor odešel do nově vybudovaného kulturního domu. „Divadelní soubor se účastní různých ochotnických divadelních festivalů, za která sklízí významná ocenění za herecké a pěvecké výkony, za scény, ocenění za autentické herecké výkony našich mladých herců, kterým říkáme Lišáci," dodala Fencíková.



Letos se soubor s mladými Lišáky úspěšně prezentoval například na Národní přehlídce sokolských divadel v Lázních Toušeň. „Profesor Miroslav Plešák z pražské Akademie múzických umění (AMU) nás od počátku označil krásným jménem, které se nám zalíbilo natolik, že jej hodláme připojit k názvu. A to sice Třeštidla,“ uzavřela Fencíková.



Divadelní soubor je známý především osmnáctiletým pásmem pořadu s názvem Večery pod lampou a především vystoupeními pro děti.

Autor: Jana Kodysová