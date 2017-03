Do ankety Strom roku lze nominovat už nyní

Vysočina – Prastaré dřeviny i stromy s příběhem mají šanci stát se Stromem roku 2017. Stačí je jen přihlásit do celostátní ankety, kterou rok co rok pořádá Nadace Partnerství.

Z kapsy génia. Vloni zastupoval Vysočinu v anketě Strom roku jírovec maďal ze Skleného na Žďársku, který prý vyrostl díky tomu, že geniálnímu Čechovi Járovi Cimrmanovi vypadl na zastávce v obci z kapsy kaštan. Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Anketa je mimo jiné také příležitostí, jak získat pro strom odborné ošetření nebo finance na výsadbu nových stromů. Z došlých přihlášek bude vybráno dvanáct finalistů, kteří budou moci soutěžit o přízeň veřejnosti," popsala Anna Petříková z Nadace Partnerství.

Lidé z Vysočiny do zmíněné ankety své oblíbence pravidelně přihlašují. A dva z nich se už také v minulosti dostaly na stupně vítězů. Stromem roku 2006 se stala Lípa na hradě Sádek na Třebíčsku. V roce 2003 pro změnu zabodoval buk rostoucí v centru Jihlavy. Jiřická lípa z Pelhřimovka, k níž se váže několik pověstí, zase skončila v roce 2012 jako třetí.

V posledních letech se stromům z Vysočiny už tak skvěle nevedlo, i když se většinou drží v první desítce. Vloni se kaštan ze Skleného na Žďársku umístil na místě osmém.

Zmíněný strom nominovali členové Sklenského sousedského spolku, kteří vsadili na souvislost s literární postavou Járy Cimrmana. Také předloni nominovaný javor z Fryšavy, který se umístil na šestém místě, měl svůj příběh.

Nominace pro letošní ročník ankety Strom roku už lze zasílat. Vytipovaný strom je nutné vyfotografovat, zjistit veškeré parametry, napsat jeho příběh či pověst, která se ke stromu váže. A také vymyslet, jakým způsobem by byly využity peníze které by strom v případě výhry získal. Uzávěrka návrhů do ankety je 30. dubna.