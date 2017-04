Do pěti let chtějí kempu Pávov vrátit ztracenou slávu

Jihlava – Kdysi vyhlášený kemp v Pávově, městské části Jihlavy, má období největší slávy už dávno za sebou. Tuto situaci se pomalými krůčky snaží vylepšit noví provozovatelé, kteří mají kemp od loňské sezóny v pronájmu. „Beru svůj úkol jako velkou výzvu a do pěti let bychom chtěli dostat kemp na úroveň, kterou si dnešní doba žádá," řekla jednatelka kempu Zdena Mallinu.

„Mnoho let se tu neinvestovalo a je to vidět. Na druhou stranu samo místo i okolní příroda se v podstatě nezměnily a to kouzlo zde pořád je. Občas nám píší pamětníci z dob před revolucí, většinou Němci, a posílají fotografie plného kempu s tím, že nám drží palce,“ dodala Mallinu.



Do pronájmu si vzali pouze travnatou plochu kempu, na které se nachází deset dvojlůžkových chatek, prostor pro osmdesát stanů a čtyřicet karavanů. V blízkosti kempu stojí ubytovna s restaurací. Tu provozuje TJ Sokol Bedřichov, kterému celý areál patří. Dle slov starostky TJ Sokol Bedřichov, Liběny Menšíkové, v ubytovně loni našli ubytování hlavně dělníci. Ubytovna se spolu s přilehlou restaurací letos otevře 1. června.



„Minulý rok jsme postavili novou budovu s toaletami a sprchami včetně bezbariérového přístupu, malou kuchyňkou a prádelnou. Upravili jsme terén a instalovali moderní přípojky pro karavany. Zřídili jsme WiFi připojení, které mají naši hosté zdarma. Majitelé obytných přívěsů mají také možnost v našem kempu svůj karavan za poplatek dlouhodobě parkovat. Areál hlídá non stop kamerový systém, který už se několikrát velmi osvědčil,“ doplnila Mallinu.

V letošní sezóně si rekreanti budou moci zahrát ping pong, volejbal a vyzkoušet si na přilehlém rybníce paddleboarding, což je nový vodní sport. Protože v Pávově není žádný obchod s potravinami, noví provozovatelé se pokoušejí zajistit v areálu kempu na letní sezónu stánek s rychlým občerstvením, který by kromě hostů uvítali i výletníci. „V létě projde kolem kempu mnoho pěších turistů a ještě více cyklistů díky hezké přírodě a okolním cyklostezkám,“ dodala.



„Pávovský kemp je výhodným tranzitním místem pro cizince, kteří s karavany či obytnými auty cestují po Evropě a potřebují po dlouhé cestě někde přespat. Pro tyto účely potřebují hezké a čistě sociální zařízení, internet a elektřinu. Nejvíce hostů máme z Německa, Francie, Dánska a Holandska. Do kempu ale jezdí i Češi a často u nás zůstanou několik dní,” uvedla Zdena Mallinu. Tento týden v kempu zasadili šest javorů a upravili ohniště. „Máme opravené ohniště a lavice k posezení. Otestujeme ho v neděli na čarodějnice, pokud nám počasí bude přát. Začínáme ve 14 hodin,“ vyzývá popisek pod fotografiemi na facebookové stránce kempu Pávov.



Kemp Pávov letos sezonu zahájil 1. dubna a bude mít otevřeno až do 31. října. Nachází se pouze dva kilometry od sjezdu na 112. kilometru dálnice D1.

Zuzana Rodová