Do poslanecké sněmovny chce silozpytec i farářka. Šanci mají opět lékaři

Jihlava – Přesně za měsíc se lidé budou rozhodovat, koho zakroužkují a vhodí do urny. Po čtyřech letech jsou tu opět volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. A na Vysočině je výběr bohatý.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Vít Černý

Zatímco v roce 2013 zaplnilo 21 kandidátních listin 316 kandidátů, v letošním roce je počet uchazečů o křesla ve sněmovně nebývale větší. Přesně 419 kandidátů figuruje ve 24 politických stranách či hnutích.



Proč chce stále více lidí hýbat za nitky v politice, vysvětlil jihlavský sociolog Daniel Hanzl. „Je to dáno stoupající nepopularitou tradičních politických stran a tím, že se v minulosti osvědčilo kandidovat za nepolitická uskupení typu ANO nebo Věci veřejné. Lidé to zkusili a zjistili, že to může vyjít. Proto narůstá počet kandidátních listin těchto uskupení, a to potom vytváří tlak na tradiční strany, aby zaplnily místa na listinách do posledního,“ soudí Hanzl, který působí na jihlavské Vysoké škole polytechnické.



Na kandidátkách jednotlivých politických stran se proto v poměrně velké míře objevují lidé nad padesát let, tvoří více než čtyřicetiprocentní skupinu všech kandidátů na Vysočině.

Nejstarší Emilii Musilové z Osové Bítýšky je už 89 let a kandiduje za Blok proti islamizaci. Před čtyřmi lety bylo nejstaršímu uchazeči o poslaneckou sněmovnu 81 let.

Kromě důchodců lidé najdou na listinách tradiční povolání jako učitelé, starostové, podnikatelé nebo lékaři. Posledně jmenovaní mají u voličů na Vysočině velký úspěch. V současné době jsou totiž tři z jedenácti vysočinských poslanců lékaři. „Souvisí to s prestiží jejich povolání, jsou považováni za lidi s vysokým vzděláním, kteří mají rozhled. Lidé si jich váží a věří jim. Představují nejvyšší morální hodnoty,“ okomentoval vysoký počet lékařů ve sněmovně sociolog Hanzl.



Z Vysočiny sedí v dolní komoře parlamentu dva ortopedi Jiří Běhounek (ČSSD), který je zároveň hejtmanem Kraje Vysočina, a Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Třetím do party je primář gynekologicko-porodnického oddělení havlíčkobrodské nemocnice Pavel Antonín (ČSSD). Všichni tři své posty obhajují a mají šanci znovu uspět.



Při podrobném prozkoumání kandidátních listin ale lze najít i zajímavá povolání. Za Zelené chce do poslaneckého křesla Kamila Magdalena Lukasová, farářka církve Československé husitské v Havlíčkově Brodě, dále třeba hairstylista Tomáš Růžička z Jihlavy, který se upsal Realistům v čele s poslancem Martinem Lankem.



Piráti zase mají na posledním dvacátém místě silozpytce Marka Nečadu z Helsinek. Kdo by nevěděl, co silozpytec znamená, tak jde o archaické pojmenování pro fyzika. Dále nechybí na seznamu v jednotlivých stranách například maminky na mateřské, ženy v domácnosti, pokojská, voják ve výslužbě, formíř či vychovatel vězeňské služby.

Mezi těmi, kteří už nebudou na Vysočině obhajovat svůj mandát, jsou Jana Fischerová z ODS, Karel Černý (ČSSD) nebo Zuzana Šánová a Karel Tureček z hnutí ANO. „Byla jsem v Poslanecké sněmovně dvě období a myslím, že za tu dobu jsem tam spoustu věcí pro Vysočinu vyřešila. Nyní pracuji na kraji, takže si myslím, že mám tolik práce, že mi to naprosto stačí,“ vysvětlila své rozhodnutí končící poslankyně Fischerová.



Vysočina měla v minulosti většinou deset poslanců, při posledních volbách se jejich počet zvýšil na jedenáct. Důvodem je především vyšší volební účast v kraji, než je celorepublikový průměr. V roce 2013 byla volební účast v Kraji Vysočina na hodnotě 63,37 procenta voličů. Republikový průměr byl těsně pod hranicí šedesáti procent.



Podle Hanzla mají při letošních volbách šanci dostat se do Poslanecké sněmovny například i zástupci Strany práv občanů (SPO), kteří v minulosti navázali na spolupráci s Tomiem Okamurou. „SPO je orientovaná na zemědělství a Vysočina je region se silnými zemědělskými vazbami. Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury zase sází na populismus,“ uvedl Hanzl s tím, že se stranám s plytkým politickým programem a nejasnými hesly daří přivábit nerozhodnuté voliče. Ti potom mohou s předvolebními průzkumy pořádně zatočit.



„V dnešní době je v politice celá řada stran s nejasnou politickou ideou. Nejsou jednoznačně vyhranění, zda směřují doprava, či doleva politického spektra. Naopak bodují s jednoduchými hesly a ukazují na to, co s naší zemí udělali jiní. Z politiky se dnes stal volný ring, kde si každý dělá, co se mu zlíbí. Politická kultura je na nule,“ dodal Hanzl s tím, že také na Vysočině předpokládá úspěch Babišova hnutí ANO. Právě ti dokáží přilákat nerozhodnuté voliče.



Podle posledního předvolebního průzkumu agentury SANEP má na Vysočině šanci překročit pětiprocentní hranici, která zajišťuje vstupenku do sněmovny, až osm stran. Zcela jistě by se měli do sněmovny dostat zástupci ANO, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a ODS. Na hraně je potom Okamurovo SPD, TOP 09 a Realisté. Volby se konají v termínu 20. a 21. října.