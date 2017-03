Do soutěže Do práce na kole je možné se nyní registrovat

Jihlava – Sportovní nadšenci budou i letos v Jihlavě soutěžit o to, kdo najede či naběhá více kilometrů při cestě do práce. Do soutěže, která se v krajském městě Vysočiny koná letos posedmé, je možné se registrovat od začátku března.

Stačí vytvořit tým dvou až pěti lidí a v květnu pak co nejčastěji jezdit do práce na vlastní pohon. Od loňského roku se mohou soutěže účastnit i běžci, chodci, vozíčkáři a jezdit se bude i na koloběžkách, bruslích a longboardech. Před rokem se do soutěže zapojilo téměř jedenáct tisíc lidí z celé republiky. „Loni se přihlásilo o padesát procent více soutěžících než v předchozím roce. Těší nás i velký zájem zaměstnavatelů, kteří své zaměstnance ve všestranném cestování do práce podporují. V roce 2016 se jich zapojilo dokonce o šedesát procent více oproti roku předcházejícímu," řekla koordinátorka kampaně Lenka Myšáková. Pro účast v soutěži se stačí zaregistrovat na webu dopracenakole.cz a přihlásit se k městu. Registrace jsou otevřené do 30. dubna, ale vyplatí se přihlásit se v březnu, kdy je účastnický poplatek nejnižší. Soutěží se v několika kategoriích, a to pravidelnost týmu, výkonnost, jednotlivec a hodnotit se bude i kreativita. Oceněn bude tradiční i „cyklozaměstnavatel" roku, který vytváří co nejlepší podmínky, aby mohli jeho zaměstnanci jezdit do práce na kole. Všichni účastníci soutěže dostanou trika s originálním potiskem a budou moci využívat různé slevy a výhody u partnerů soutěže. Na vítěze čeká kolo a koloběžka. Motto letošního ročníku zní: „Do práce na kole jezdí i profíci!" a naznačuje, že na kole nemusejí jezdit jen sportovci, ale kdokoliv a z jakéhokoliv oboru. IVANA HOLZBAUEROVÁ

