Do Telče kvůli nepřízni počasí přiletěl vrtulník se zpožděním.

Telč - Nad centrem Telče se včera dopoledne vznášel dlouho očekávaný vrtulník. Za úkol měl přepravit šestnáctimetrový trám z parkoviště na bývalém zimním stadionu na věž svatého Ducha, která právě prochází opravou.

Už v osm hodin ráno se u parkoviště sešli místní, kteří si nechtěli nechat ujít očekávanou podívanou. Na vrtulník si ale museli počkat. Kvůli mlze mu nebylo dovoleno vzlétnout z letiště v Hradci Králové. Do Telče přiletěl až před jedenáctou hodinou.



Po usazení a dokončení krovu přijde na řadu jeho opláštění měděným plechem. Pokud nedojde ke komplikacím, tak by věž mohla být hotova v polovině letošního listopadu. Projektanti vybrali magické datum pro dokončení stavby, a to sobotu 11. listopadu, tedy svátek svatého Martina. Turisté by pak mohli na věž dostat od začátku příští turistické sezony.