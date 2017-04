Do třiceti nebo za šest dní lze získat nový pas

Jihlava – Až třicet pracovních dní. Tak dlouho trvá běžné vydání cestovního dokladu. Letos zjištění neplatnosti cestovního pasu těsně před odjezdem do zahraničí se pěkně prodraží.

Loňský rok totiž Ministerstvo vnitra zrušilo rychlopasy na počkání. Ty platily pouze půl roku a jen v některých zemích, ale jejich pořízení vyšlo na tisíc pět set korun.

„Ty teď nahradily cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s dobou vydání do šesti pracovních dnů. Tyto pasy mají dobu platnosti deset let, správní poplatek je čtyři tisíce korun. U dětí do 15 let je doba platnosti pět let, správní poplatek činí dva tisíce korun," uvedl tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. Běžné vyřízení cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji trvá do třiceti dnů. Tento doklad platí také deset let a jeho správní poplatek činí šest set korun. Za děti rodiče zaplatí sto korun, ale doba platnosti dětských pasů je pouze pět let.

„I malé dítě musí mít platný doklad totožnosti, a to buď cestovní pas, nebo občanský průkaz, který se dá použít pro cestování po Evropské unii," připomíná vedoucí správního oddělení jihlavského magistrátu Kateřina Škarková. O cestovní pas je možné si zažádat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, podání není podmíněno místem trvalého pobytu.

