Do vodního ráje chodí rok od roku čím dál více lidí

Jihlava – V roce 2016 přišlo do jihlavského akvaparku Vodní ráj o osm tisíc lidí více než v roce 2015, a to i přesto, že předloňské léto bylo mnohem teplejší než to loňské a návštěvnost venkovního bazénu v roce 2015 trhala rekordy.

Vodní ráj Jihlava.Foto: Deník/archiv

„Do venkovního areálu letos zavítalo celkem pětatřicet tisíc lidí, což bylo kvůli chladnému létu a celkově nepříznivému počasí o dvacet tisíc lidí méně než předchozí sezónu," shrnul Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ), které akvapark provozují. Odliv návštěvníků v letních měsících jihlavskému vodnímu centru způsobilo zřejmě i to, že loni se na Jihlavsku otevřely dvě nová koupaliště, a to biotop v Třešti a nově opravené a velice populární koupaliště v Lukách nad Jihlavou. I přesto však jihlavský akvapark překonal svou předloňskou návštěvnost. Celkově do bazénu zavítalo sto šedesát čtyři tisíc lidí, z čehož sto dvacet devět tisíc navštívilo krytou část bazénu. Tu SMJ v loňském roce zatraktivnilo i takzvaným Kneippovým chodníkem, jenž napomáhá krevnímu oběhu. Jedná se o chodník s vaničkami s teplou a studenou vodou, kterými lidé prochází. Na dně vaniček jsou oblázky, které masírují nohy. „Návštěvníci venkovního areálu se mohou těšit na zbrusu nový nerezový dětský bazén," dodal Málek. Vodní ráj si své lákadlo pro plavce připravil i na letošní rok. Návštěvníci, jenž do akvaparku přijdou v den svých narozenin, si mohou užít jednu hodinu plavání v areálu zdarma. IVANA HOLZBAUEROVÁ

