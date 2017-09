Dopravní tepna v centru Jihlavy bude mimo provoz už od jara

Jihlava – Náročná rekonstrukce Brněnského mostu v Jihlavě za 83 milionů korun vyřadí na osm měsíců jednu z klíčových dopravních tepen. Vyžádal si to stav mostu. Stavební práce totiž musí s ohledem na napjaté termíny probíhat za úplné uzavírky komunikace. Začít by se mělo už v březnu 2018, pokud však dovolí počasí, už v únoru 2018. Auta budou znovu vpuštěna na most nejpozději v listopadu 2018.

Na jaře 2018 se uzavře Brněnský most pro veškerý provoz.Foto: Kraj Vysočina

„Pro modernizaci byla zvolena technologie postupného zvedání nosné konstrukce se samostatným ošetřením každého mostního ložiska. Poté bude položena nová železobetonová deska, osazeny nové římsy a nové kovové zábradlí,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš. Ten také s městem Jihlava dojednává stanovování objízdných tras a řeší, kudy povede náhradní veřejnou dopravu. Přesné informace o stanovení objízdných tras zatím nejsou k dispozici. ČTĚTE TAKÉ: Našli jste plné koše hub nebo ukázkové hřiby? Pochlubte se ostatním! Pracovat se bude i pod mostem, což si vyžádá také regulaci pohybu pod ním. Projekt počítá i s modernizací 237 metrů dlouhé mostu, kdy se bude rozšiřovat vozovka, aby bylo možné vést po mostě samostatný bus pruh směrem do centra.



Ti, kteří budou mířit do přilehlého obchodního domu City Park, se nemusí bát. Dostanou se do podzemních garáží bez větších problémů.



„V současné době jsme ve fázi podání žádosti o stavební povolení, vypsaná je zakázka na dodavatele celé stavby, dokončuje se majetkoprávní příprava a připravují se podklady pro spolufinancování z fondů EU," popsal aktuální situaci hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Autor: Jana Kodysová