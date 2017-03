Důchodkyně z Vysočiny si nestěžuje, ale přiznat si, že se musí uskromnit, moc ne

Vysočina – Patří ke generaci, která odcházela do důchodu ještě před rokem 1989. Jako většina vrstevníků věřila i dnes dvaaosmdesátiletá žena, která žije v menší vesnici na Pelhřimovsku, že prožije důchodový věk v klidu a že většinu času bude moci věnovat zahrádce, jak se několik let těšila.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dnes se za celým svým životem i posledními roky na zaslouženém odpočinku ohlíží do značné míry s rozpaky. „Nežije se mi úplně zle, ale představovala jsem si poslední roky trošku klidnější," vypráví žena pod podmínkou zachování úplné anonymity.

Pak se zarazí. „Když se nad tím tak zamýšlím, tak považuji za zázrak, že jsem se takového věku vůbec dožila," povídá.

Před třinácti lety ovdověla. Spolu s manželem vychovala čtyři děti, avšak nejstarší syn prohrál před třemi lety boj se zákeřnou nemocí. „Ten, dokud žil, tak mě podporoval nejvíc ze všech čtyř dětí. Ale ti ostatní to sami nemají lehké, takže jim nezazlívám, že se starají hlavně o svoje rodiny," říká žena klidným hlasem.

Pořád se věnuje zahrádkaření, přestože svoji zálibu zejména v posledních pěti letech dost omezila. Podle svých slov si celý život zakládala na tom, být co nejvíce soběstačná v tom, co si mohla vypěstovat na zahrádce sama, a nikdy se nespoléhala na nabídku obchodů. „Vlastní brambory, trochu té zeleniny a jablka, pokud se urodí, se mi pořád hodí. Kdybych ještě tohle všechno musela kupovat, tak by mi z důchodu nic nezbylo. Všechno zdražilo, ještě že se mi zeť a vnuci postarají aspoň o chalupu, hlavně o to topení na zimu. To už bych sama nezvládla," rozhovoří se.

Jak dále vypráví, do oprav svého starého domu ani jeho vybavení peníze už neinvestuje. „Jsem sama a nepotřebuji nic nového. Vystačím si s tím, co mám. Spousta věcí je v dnešní době sice velmi krásná, ale ty ceny jsou hrozně vysoké. Sama bych si je mnohokrát ani nemohla dovolit koupit. Tak po nich netoužím," rozhovořila se seniorka, která jak sama říká, sice žije skromně, ale nijak si nestěžuje.

Přibývající roky se odráží i na zdravotním stavu, a mnoho věcí už nemůže dělat tak jako dřív. Na případný odchod do domova důchodců ale vůbec nepomýšlí. „S dětmi jsme se na toto téma bavily, ale ani ty na mě nenaléhaly, abych šla do domova. Jsem za to ráda, nechtěla bych svůj dům opustit. I když vím, že to s přibývajícími roky může být velmi složité, chci tady už nějak dožít," opouští nabízející se téma.

„Naše" dvaaosmdesátiletá důchodkyně považuje ale za štěstí, že žije na Vysočině. „Mám jednu sestřenici, je o šest let mladší, která žije v severních Čechách, a jednu známou na Jesenicku a ty, myslím, mají život ještě těžší. Mnoho lidí v našem věku je často zcela odkázáno na úplnou pomoc od druhých. Já se mám vlastně stále ještě dobře. Tady jsme žili vždycky dost skromně, takže pro mě osamělý život na malé vsi není tak hrozný," uzavírá povídání žena.

UDĚLALA VLÁDA SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ, KDYŽ ZRUŠILA II. PILÍŘ PENZIJNÍHO SPOŘENÍ?

Nejviditelnějším krokem Sobotkovy vlády v oblasti reformy penzí bylo zrušení II. pilíře, který zavedla Nečasova vláda. Od roku 2013 bylo možné přesměrovat do druhého pilíře tři procenta z vyměřovacího základu příjmu, tedy poslat je do vlastního spoření ve fondech. K tomu bylo ještě potřeba přidat částku ve výši dvou procent ze svého. Možnosti využilo přes 83 000 lidí, kteří vyvedli 1,19 miliardy korun. Žádnou náhradu za II. pilíř vláda nezavedla.

74%

Na Vysočině na tuto otázku odpovídalo 57 respondentů. Celých 74 procent odpovídajících souhlasí se zrušením druhého pilíře. Zbylí s tímto krokem vlády nesouhlasí. Sedm z odpovídajících řeklo, že na tuto věc nemají názor, nebo na ni nedokážou odpovedět. Voliči na Vysočině tak s rozhodnutím vlády souhlasí více, než je celostátní výsledek volebního auditu Deníku.





Z odpovědí panelistů

Josef Novotný, podnikatel, 65 let, Bystřice nad Pernštejnem: Ne. Pouze odsunula řešení problému důchodového systému. Při katastrofálním poklesu porodnosti je naivní si myslet, že na důchody dnešních čtyřicátníků budou pracovat přistěhovalci.

Ivan Šulc, místostarosta, 54 let, Stonařov: Ne. Za zrušený druhý pilíř, ať byl jakýkoliv, nenabídla alternativu, a problém finančního zajištění starobních důchodců pouze odložila.

Michaela Vodová, 37 let, sociální pracovnice a zdravotní sestra v terénním týmu domácí hospicové péče v Jihlavě: Ano. Tzv. druhý pilíř (vyvádění financí z veřejného systému sociálního pojištění do soukromých finančních institucí) byl nesystémovým opatřením jdoucím na ruku finančnímu sektoru. Pakliže někdo považuje zajištění ve veřejném důchodovém systému za nedostatečné, nikdo mu nebrání investovat prostředky v tzv. třetím pilíři či jinak.

Ondřej Hájek, 43 let, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov: Otázkou není zrušení toho, či onoho pilíře penzijního spoření, otázkou je, co udělala vláda pro to, aby se v budoucnu dokázala postarat o své občany, kteří celý život řádně odváděli daně. Rozhodnutí vlády v této oblasti na mě zatím působí značně nejistě, bez dlouhodobější perspektivy.