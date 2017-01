Dům na křižovatce smrti letos ustoupí kruhovému objezdu

Markvartice – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má v plánu na letošní rok začít s přípravou na stavbu kruhové křižovatky zvané Kasárna u Markvartic na Telčsku.

Policie zasahuje. Policejní hlídky znají křižovatku u Markvartic velice dobře. Většinou ve spojitosti s nehodami. Foto: Deník/archiv

Na silnici, kde se potkávají auta jedoucí na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem s vozy na silnici z Českých Budějovic do Brna, dozná výrazné změny.

Vyřeší tím problém s častými nehodami, které většinou mívají fatální následky. „Přestože je dnes před křižovatkou dobré značení přednosti, řidiči ho často přehlédnou. Ročně se zde odehraje několik vážných dopravních nehod," uvedl starosta Markvartic Josef Nedvěd. V minulosti se hovořilo i o mimoúrovňovém křížení v místě, či o přeložce silnic, a tedy úplném zrušení křižovatky. Taková řešení by byla ale příliš nákladná.

Proto tedy nakonec vyhrála varianta kruhového objezdu. Optimistické plány hovořili o budování už v letošním roce, ale kvůli náročnému procesu začnou letos pouze přípravné práce.

Během roku by měl být zdemolován i dům, který v křižovatce stojí. „Je to v plánu pro letošní rok a také by měla proběhnout příprava území pro stavbu. Naplno se ovšem práce rozběhnou až v roce 2018," uvedla Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD s tím, že v nejbližší době budou zahájeny výkupy pozemků v trvalém záboru stavby.

K nehodám na křižovatce dochází proto, že leží na dvou hlavních tazích, a to na trase z Jihlavy do Znojma, kterou kříží silnice vedoucí z Brna přes Třebíč do Telče. A právě řidiči jedoucí z Třebíče či Telče mají dávat přednost těm ve směru na Jihlavu či Znojmo. Často ale přednost přehlédnou, přestože je dobře značená.

„Na této křižovatce se už uskutečnila všechna dostupná opatření, jako zvýrazněné dopravní značení, snížená rychlost, zdrsňující povrch. Nyní už lze místo řešit pouze stavebně, tedy změnit typ křižovatky z přímého křížení dvou silnic prvních tříd," komentovala před časem mluvčí krajského policejního ředitelství Dana Čírtková.

Poslední nehoda se stala poblíž křižovatky v ůterý večer, kdy se převrátil kamion i s nákladem. Silnice první třídy u Markvartic musela být na několik hodin dočasně uzavřena.