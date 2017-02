Elektronická evidence zatěžuje i úředníky

Vysočina – Další vlna zavádění elektronické evidence tržeb (EET) zatěžuje na Vysočině hlavně samostatné malé obchody.

Registrační pokladna.Foto: Deník/archiv

Zbyněk Mrkvička, který s pojízdnou prodejnou léta objíždí šest desítek vesnic na Havlíčkobrodsku, uvažuje o tom, že kvůli dalším starostem s EET s tímto už tak obtížným podnikáním skončí. Maloobchod a velkoobchod se do elektronické evidence zapojí od 1. března. Někteří podnikatelé v kraji v předstihu obchodní činnost ruší.

Na živnostenském úřadě v Jihlavě je rušněji od ledna. Na možné důsledky EET se ptají hlavně živnostníci, kteří si obchodní činnost vyřídili jako doplněk k jinému podnikání, ale nyní s ničím neobchodují. Někteří obchodní činnost raději ruší, a to i přes ujištění úředníků, že se jich nová povinnost netýká. Dotazů je podstatně více než před prosincovým zavedením EET pro hotely a restaurace. „U velkoobchodu a maloobchodu máme těch podnikatelů daleko víc," vysvětlil vedoucí úřadu Jan Kubišta.

Zbyněk Mrkvička jezdí s pojízdnou prodejnou po vesnicích tři desetiletí. „Je to otročina. Teď v těch mrazech, v létě ve vedrech," řekl. Mezi zákazníky je podle něj hodně starých lidí, kteří si nemohou zajet na nákup do města. Některé obce sice na prodejnu přispívají, ale to podle Mrkvičky nepokryje ani náklady na pohonné hmoty. „Je mi přes šedesát let, pro mě je to velký problém," řekl k zavedení EET.

Kvůli evidenci si Mrkvička musel za jedenáct tisíc pořídit pokladnu. „Neumím s tím dělat. Teď na tom budu dva týdny pracovat, abych se to naučil," řekl podnikatel. Přitom podotkl, že pracovat s počítačem je zvyklý.

Méně starostí mají se zavedením EET malé obchody, pokud jsou součástí obchodní sítě. COOP družstvo HB působí kromě Vysočiny v okolí Svitav a Kroměříže, prodejen má v součtu přes dvě stovky. Kvůli elektronické evidenci družstvo nemělo větší výdaje. „Prodejny jsou vybavené, propojené on-line, ten systém je vytvořený," řekl předseda družstva Vladimír Stehno. Větší problém než v EET vidí obecně v ekonomice venkovských prodejen. Přes šedesát obchodů v síti COOP má jen jednoho prodavače, přibližně třetina z nich vykazuje ztráty. Někde prodejny pomáhá udržet podpora od obcí, u několika dalších družstvo zvažuje uzavření.

EET povinně začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Do druhé březnové vlny si podle údajů Generálního finančního ředitelství vyzvedla do 9. února autentizační údaje čtvrtina ze zhruba čtvrt milionu maloobchodníků a velkoobchodníků v Česku.