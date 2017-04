Evžen Plocek se stane čestným občanem Jihlavy

Jihlava - Krajské město 15. května ocení své tři významné rodáky. Magistrát udělí in memoriam čestné občanství a také dvě ceny města. Včera nominace odsouhlasili jihlavští zastupitelé na svém zasedání.

Evžen Plocek.Foto: www.lidovky.cz

Čestné občanství dostane in memoriam Evžen Plocek, který se v roce 1969 upálil na protest proti okupaci Československa a normalizace. Na cenu byl navrhnut už minulý rok. „Město Jihlava by se mělo sklonit před člověkem, který se stejně jako Palach a Zajíc postavil na odpor. Ocenit ho a uctít udělením čestného občanství za ten „Vyšší princip“, který projevil,“ uvedli v nominaci navrhovatelé. Čestné občanství je nejvyšší pocta, kterou může město Jihlava udělit. Letos v květnu ji převezme Plockův vnuk Aleš Plocek.



Jihlava - Cenu města Jihlavy si odnese za své dosavadní úspěchy judista Lukáš Krpálek. Nominován byl za reprezentaci Jihlavy, České republiky a dosavadní sportovní úspěchy v judu završené ziskem zlaté medaile na olympijských hrách v Riu de Janeiru v roce 2016.



Stejné ocenění si převezme umělec Jiří Jakeš. Ten je zakladatelem, uměleckým vedoucím a šéfdirigentem Filharmonie Gustava Mahlera. Důvodem pro udělení vyznamenání je jeho dlouholetá umělecká činnost v oboru hudby pro Jihlavu. Cenu dostane zároveň při příležitosti svého životního jubilea padesáti let.



Magistrát oficiálně předá ocenění 15. května ve velké gotické síni radnice.