Fiala: Vyzýváme Sobotku, aby jednal. Čas má do pondělí

Jihlava, Praha – Předseda ODS Petr Fiala se na tiskové konferenci ODS v Jihlavě, na které byla představena první pětice kandidátu do voleb do Poslanecké sněmovny, vyjádřil k aktuální situaci na české politické scéně. Vyzval předsedu vlády Bohuslava Sobotku (ČSSD) k tomu, aby už dále nezavíral oči před podezřeními, která se dlouhodobě vznáší nad ministrem financí Andrejem Babišem (ANO 2011).

Předseda ODS Petr Fiala (uprostřed) vyzval na stranické nominační konferenci v Jihlavě premiéra Bohuslava Sobotku k tomu, aby ve věci podezřelého financování a daňových úniků ministra financí Andreje Babiše, neodkladně jednal.Foto: Deník / Kodysová Jana

„Jsme svědky mnohaměsíční diskuse, která se týká podezřelého financování Andreje Babiše. Není to nic nového, ale v poslední době těch podezření přibývá. Premiér Sobotka na to dlouho nereagoval. Až nyní, kdy Poslanecká sněmovna stanovila datum, do kdy má vicepremiér Babiš vysvětlit vážné kauzy a podezření, musí premiér jednat,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.



Andrej Babiš měl čas do konce dubna, aby veškeré nejasnosti vysvětlit. Politikům proto v reakci poslal několikastránkový dopis. „Ten obsahuje spoustu útoků na politické konkurenty a jen málo vysvětlení. Základní podezření nevysvětluje vůbec,“ dodal Fiala.



Ten proto vyzval premiéra, aby nejpozději do pondělí 1. května jasně rozhodl o dalším osudu Andreje Babiše, potažmo celé koalice. „Nevím, na co čeká. V ruce má dopis Babiše, který nic nevysvětluje. Pokud nebude jednat, ODS navrhne v úterý 2. května další postup, jakým se dostat z vládní krize,“ uzavřel téma Fiala. Blíže nechtěl následné kroky vysvětlovat. Počká prý, jak se k celé záležitosti postaví premiér.