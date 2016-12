Geopark mezi Telčí, Třeští a Počátkami má být národní

Telčsko – Na Vysočině by mohl vzniknout národní geopark. Ten by měl propojit geologické památky, které se nacházejí v trojúhelníku mezi Telčí, Třeští a Počátkami.

Geopark. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Jeho středový bod tvoří přes osm set metrů vysoký vrchol Javořice, nedaleko od něj se nachází Míchovská skála a zřícenina hradu Štamberk u Lhotky v jejíž blízkosti se rozkládá kamenné moře.

„Jedná se o turistický projekt, který by mohl ještě více zpropagovat zajímavosti v tomto trojúhelníku a propojit je se stávajícími památkami," uvedl starosta Telče Roman Fabeš k projektu geoparku, o který se zasazuje Mikroregion Telčsko.

Podle webových stránek www.geology.cz uvádějících všechny geoparky na území České republiky má k připravovanému geoparku na Vysočině patřit i činné ale i opuštěné lomy u Mrákotína, u Řásné, ve Vanově, Rácově a v Panských Dubenkách. Mezi těmito turisticky atraktivními místy by měla vzniknout naučná stezka, která by je jednak spojovala a jednak vzdělávala turisty a kolemjdoucí o historii geologicky zajímavých památek. „Jde o to, aby ten turista nejen vylezl na Míchovskou skálu s tím, že je odtud pěkná vyhlídka, ale dozvěděl se i o tom, kdy ta skála vznikla a jak," zmínil Fabeš.

ROZHLEDNA NA JAVOŘICI

Chybět by mezi zajímavostmi neměl ani lovecký zámeček Roštějn. „Nejvyšší metou projektu je rozhledna na Javořici a stezka mezi starými buky nad kamenným mořem pod hradem Roštejn. Stezka by totiž dala lidem možnost poznat toto území z ptačí perspektivy. To kamenné moře totiž vlastně jinak člověk vůbec nevidí," poznamenal Fabeš.

K zajímavostem geoparku by bezesporu patřila i expozice kamenictví v Mrákotíně. K té by v budoucnu možná mohla přibýt i další, a to v některém z uzavřených lomů. Expozice by pojednávala například o těžbě žulových kvádrů v lomech na Telčsku. Právě žula je základní horninou objevující na tomto území.

Geopark by měl zahrnovat padesát kilometrů čtverečních půdy. Již nyní na jeho území existuje několik stezek, kdyby však park získal přízvisko národní, mohlo by to napomoci jeho propagaci i rozvoji.

Návrh na udělení přízviska „Národní" geoparku u Telče v listopadu přijala Národní rada geoparků, ještě ho však musí posvětit ministr životního prostředí Richard Brabec, který by měl na Telčsko zavítat snad v lednu.

IVANA HOLZBAUEROVÁ