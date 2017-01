Hodiny bez tekoucí vody. Poruch je hodně kvůli mrazu

Jihlavsko – Rodiče dovedli své děti do Mateřské školy Tyršova v Polné a hned nato si je zase vedli domů. Zjistili, že ve školce neteče voda, a to kvůli poruše potrubí. To je příklad nyní ne zcela výjimečný. V Polné se toto odehrálo v pondělí.

„Maminky, které jsou na mateřských dovolených, si děti vzaly domů, zůstaly tam jenom ty nejnutnější. Ze čtyřiadvaceti dětí to bylo osm. Pitnou vodou školku zásobily vodárny a obědy do Tyršovy vozí z další školky, takže s tím nebyl problém," uvedla ředitelka polenských školek Marcela Klímová. Problémy s vodou řešila už v pátek. To voda kvůli havárii vodovodu netekla zase v mateřské škole Na Podhoře, a také na celém polenském sídlišti Palackého. „Bylo to naštěstí odpoledne, kdy děti spaly, a potom už si pro ně chodí rodiče," podotkla Klímová. Problémů s vodovody za poslední dny přibylo i v krajské metropoli Vysočiny. Hlavní příčinou je nyní mráz. „O vánočních svátcích a první týden roku 2017 měli naši pracovníci napilno. Museli vyjíždět až několikanásobně častěji k opravám poruch na páteřních vodovodních řadech a přípojkách," okomentoval situaci Martin Pospíchal z Vodárenské akciové společnosti (VAS). Poruchy v Jihlavě v uplynulých dnech nastaly v ulicích Žižkova, Wolkerova, Okružní, Dlouhá, Pávovská, Stamicova, U Rybníka či Kapitána Jaroše. „Ve většině případů šlo o poruchy, kdy vlivem mrazivého počasí nastaly převážně zlomy na litinovém potrubí o vnitřním průměru sto až tři sta milimetrů," poznamenal Pospíchal. Pakliže postižení odběratelé vody problém nahlásí, vyjíždí k němu pracovníci pohotovosti, kteří jsou schopni ho do několika hodin vyřešit. „Obnovení dodávky pitné vody trvalo ve většině případů do dvou hodin, pouze v jednom případě byla obnovena do čtyřiadvaceti hodin od nahlášení poruchy. Výjimkou byla lokalita ulic Žižkova – Seifertova – Wolkerova, kde situaci zkomplikovala porucha vodovodního uzávěru," řekl Pospíchal. Každou postiženou oblast mezitím VAS zásobuje pitnou vodou v cisternách, stejně jako v případě školek. Prasklé potrubí může také komplikovat dopravu. Z prasklého potrubí vytéká voda na silnici a chodníky, které rychle namrzají. Silnice je proto nutné kolem poruchy hned posypat. Silné mrazy a sněžení práce na opravách poruch ztěžují. Opraváři pak nemohou využívat techniku a potrubí musí vykopávat ručně. I přesto jsou ale schopni většinu problémů vyřešit do dvou hodin. K poruchám vodovodů došlo i na dalších místech na Jihlavsku. Menší problémy řešili také opraváři v Telči a ve Stonařově. Za letošní zimu jihlavská divize VAS opravila jednasedmdesát poruch na vodovodech a kanalizacích. Komunikaci jim zhoršovala i námraza na anténách přenosové soustavy, docházelo například ke ztrátám komunikace s vodojemy a čerpacími stanicemi. Pracovníci proto museli námrazu i ručně odstraňovat. Pospíchal podotkl, že pokud by někdo zaznamenal zhoršení kvality vody, má se na pracovníky VAS bezprostředně obrátit. IVANA HOLZBAUEROVÁ

