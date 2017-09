Jak chutná kančí lovečák? To zjistí lidé v Sasově

Třešť – Město Třešť se rozhodlo v příštích letech investovat do svých místních částí. Konkrétně do Salavic a Bukové. Chce lidem udělat splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. V obou částech jde o investici za necelých 30 milionů korun. Budovat by se mohlo začít v roce 2019 a 2020.