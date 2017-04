Jamné hledá nového starostu

Jamné – Starostou Jamného byl od roku 2006, kdy šel do voleb jako nezávislý kandidát. V obci s více než pěti sty obyvateli starostoval dvě volební období. Třetí začal, ale nedokončil.

Jamné.Foto: Deník/archiv

Před čtrnácti dny se totiž rozhodl z funkce starosty odstoupit. Řeč je o Jiřím Pejchovi, který na minulém zasedání zastupitelstva oznámil, že rezignuje na post starosty.

„Je to z osobních důvodů. Už pracuji jinde. Jeto samozřejmě v souvislosti s tou kauzou mateřské školy a vůbec z toho dění okolo, které se osobně dotýká mě i mojí rodiny, a nechci se v tom už dále pohybovat. Nechci nikomu ublížit, takže o tom nikde nechci mluvit. Myslím, že ta situace v obci je už tak dost složitá a mezilidské vztahy tu nejsou dobré. Nechci to dál rozebírat, aby se to uklidnilo i v rámci mezilidských vztahů," řekl Pejcha.

Ten totiž začátkem tohoto roku musel řešit údajnou šikanu v mateřské škole v Jamném. Učitelky tam údajně šikanovaly pětiletého chlapce. Případ byl hodně medializovaný a nyní se jím zabývá policie i úřady.

Kdo nastoupí na post starosty v Jamném, ještě není jasné. Rozhodnou o tom zastupitelé na svém zítřejším zasedání. „Budeme se snažit zvolit někoho jiného, kdo bude mít odvahu," poznamenal místostarosta Jamného Aleš Weselý.

Právě jeho by Pejcha ve funkci starosty rád viděl. „Myslím si, že je to schopný člověk, který má své kvality," poznamenal Pejcha a dodal, že počítá, že by budoucímu starostovi pomáhal, protože on sám vykonával funkci jako uvolněný starosta, zatímco ten budoucí bude zřejmě neuvolněný.

Zatím je to ale jen jeho osobní tip, vše musí odhlasovat zastupitelé. Ještě před zasedáním se mají společně sejít a volbu nového starosty a případně i místostarosty, pokud by na post starosty postoupil Weselý, prodiskutovat. V zastupitelstvu Pejcha nadále zůstává.

„Myslím, že si nakonec budeme muset ty starostovské kompetence mezi zastupiteli rozdělit, protože všichni máme svá zaměstnání, a myslím, že nikdo funkci uvolněného starosty chtít vykonávat nebude. To je alespoň můj osobní návrh, který bych před zasedáním rád přednesl," uvedl jeden ze zastupitelů Jamného Lukáš Boháček.

Zastupitelé Jamného se totiž obávají, že neuvolněný starosta sám na funkci nemusí stačit. Obec se pomalu rozrůstá a počet obyvatel stoupá. Nyní Jamné buduje například novou kanalizaci, kterou by zastupitelé rádi dokončili do konce tohoto volebního období.

Zasedání zastupitelstva, na kterém se bude řešit volba starosty i jeho odměna, volba místostarosty, ale i zvolení zástupce Jamného pro Mikroregion Polensko či zástupce pro Sdružení obcí Vysočiny, se uskuteční zítra ve 20 hodin v tamním kulturním domě.

Jamné na Jihlavsku má nyní kolem 550 obyvatel a jeho zastupitelstvo má devět členů.

IVANA HOLZBAUEROVÁ