Je konec přetíženým kamionům v Jihlavě

Jihlava – Na točně v Pávovské ulici na okraji krajského města začnou od pátku 13. října policisté vážit kamiony. Vedení města Jihlavy totiž došla trpělivost s řidiči kamionů, kteří řídí přetížené kamiony a ničí jimi silnice v krajském městě. Vážení kamionů začne však později, než jihlavská radnice předpokládala.

Vážení kamionů.Foto: DENÍK/ Josef Němec

„Vybrané místo bylo nutné stavebně upravit, aby vyhovovalo technickým podmínkám. Přes léto se to tam nestihlo dokončit,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav Výborný (ČSSD).



Policisté tam měli začít vážit kamiony v září. Už ale v březnu letošního roku o možnosti vážení kamionů hovořila poprvé náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO). „Destrukce silnic je po zimě obrovská. Můžou za to především přetížené kamiony,“ tehdy řekla.

Vybrána byla dostatečně velká plocha v Pávovské ulici u průmyslové zóny. „K měření kamionu je potřeba asi čtyřicet metrů dlouhá rovina se sklonem maximálně čtyři stupně,“ informoval vedoucí odboru dopravy Ján Tinka. Stavbě se tam musel upravit vjezd a výjezd. Celý prostor se musel vybudovat tak, aby si tam kamiony neudělaly parkoviště.



Vážení kamionů u průmyslové zóny není bičem pro tamní firmy, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Vedení města nerozhoduje o tom, které kamiony budou policisté vážit. Na točnu mohou svážet i kamiony ze vzdálenosti sedm kilometrů. Tedy i z dálnice,“ vysvětlil náměstek Výborný.



Peníze z vybraných pokut si mezi s sebou rozdělí Kraj Vysočina, jihlavská radnice a vlastník komunikace, na které policisté zastaví kamion. „Z pokuty půjde 45 procent Kraji Vysočina, 40 procent vlastníkovi komunikace a 15 procent jihlavské radnice,“ uvedl náměstek Výborný. Komunikace v Pávovské ulici patří Jihlavě. Město tedy bude dostávat 55 procent, když policisté zastaví kamion v Jihlavě.



Doposud policisté k vážení a kontrole kamionů využívali areál Celního úřadu pro kraj Vysočina ve Stříteži. Od pátku 13. října budou nově mít policisté k dispozici zpevněnou a dostatečně rozsáhlou plochu pro kontrolu kamionů přímo v Jihlavě. „Nezbytně nutnou úpravu této plochy na své náklady zrealizovala jihlavská radnice,“ doplnila policejní mluvčí Dana Čírtková.



Policisté budou používat k vážení kamionů mobilní váhy, které jim minulý rok nakoupil Kraj Vysočina.



Vedení jihlavské radnice nejprve uvažovalo, že by si mobilní váhy pořídilo samo. Ale nakonec k tomu nedošlo. Chybělo tak pouze vytipovat místo, kde by bylo vážení možné. Stanovisko k vybranému místu vážení dostal jihlavský odbor dopravy od policie už v červnu letošního roku. Úplně původní plán začít vážit kamiony před letošními letními prázdniny tedy nevyšel.

Radnice několik měsíců už také připravuje s Ředitelstvím silic a dálnic avizované úsekové měření rychlosti na dálnici D1.