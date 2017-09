Je tu velké derby dvou rivalů z Telče a Třeště!

Telč, Třešť – Je to vždy svátek, který láká hodně fotbalových fanoušků. Derby mezi Telčí a Třeští bude k vidění v neděli od 15 hodin. Domácí chtějí své příznivce potěšit výhrou a potvrdit skvělý start do nového ročníku I. A třídy, avšak bodovat na hřiště rivala vyrazí i Třešť.

Fotbalistům Telče (v oranžových dresech) vstup do nového ročníku I. A třídy vyšel bezvadně. S osmnácti body jsou třetí, a není tedy divu, že se na nedělní výzvu v podobě derby s Třeští těší. I hosté ale chtějí potvrdit vzrůstající formu.Foto: Deník / Černo Jan

Oba týmy nyní spojuje to, že se před víkendovým vzájemným střetnutím naladili na vítěznou vlnu. Telč vyhrála těžké derby v Dobroníně 2:1, Třešť zase vyloupila vedoucí Světlou nad Sázavou, kde zvítězila po divoké přestřelce 5:4! „Nám v Dobroníně chybělo zase několik hráčů, takže jsme hráli, na co jsme měli. Chyběli nám kluci, kteří to tam přidrží a rozehrají, ale dali jsme z pěti šancí dva góly, kdežto domácí jich měli asi sedm, ale dali jen jeden. Je to o produktivitě,“ podotýká trenér Telče Josef Jančo.

Měli štěstí

Třešťský protějšek František Cvach si po sobotě také mohl mnout ruce. Jeho svěřenci připravili Světlé první porážku v sezoně, ale prý byla šťastná. „Kdyby ten zápas skončil remízou, bylo by to spravedlivější. Oni nám dali čtyři góly hlavou ze standardek, my jim dělali na tom těžkém terénu starosti pohyblivostí, a nakonec jsme dali o jeden gól víc, byli jsme šťastnější,“ říká Cvach.

A teď se oba týmy postaví proti sobě. V neděli od 15 hodin bude k viděný hodně sledovaný duel Telč – Třešť. „Ještě zase nevím, jaká bude sestava, protože už začal hokej, ale snad bychom měli být kompletnější než v Dobroníně. Možná bude chybět jeden, dva hráči,“ popisuje stav kádru před derby kouč Telče. „V poslední době jsme to trochu překopali, a ještě nevím, v jaké sestavě nastoupíme. Ve Světlé jsem to před zápasem ještě dvakrát měnil. Ale hráčů máme dost, je z čeho vybírat,“ těší třešťského trenéra.

Vyhrát pro fanoušky

Domácí mají 18 bodů a jsou třetí, a tím pádem půjdou do zápasu s čistou hlavou. „Na derby se těšíme, je to takový kolorit, proto jsme šli do té druhé skupiny, abychom se mohli popichovat. Kvůli fanouškům chceme určitě vyhrát,“ má jasno Jančo, který spoléhá na to, že střelecký prach nezvlhne. „Konečně jsme se naučili ty šance proměňovat, ten mančaft už trochu ví, jak se má chovat,“ reaguje trenér Telče, který ale také ví, že hosté nedají kůži lacino. „Když sleduji Třešť, tak oni se maličko zvedli, a já myslím, že nebudeme moci útočit bezhlavě, vychází jim brejky, takže otevírat ta zadní vrátka moc nesmíme, aby nás nepotrestali. Začneme opatrně, dodává Jančo.

V dobrém rozpoložení pojedou na hřiště odvěkého rivala i hostující hráči. „Já chtěl z těchto dvou venkovních zápasů venku tři body, a protože jsme je ve Světlé už získali, tak tam pojedeme úplně na pohodu. Těšíme se na to, a já doufám, že budou mít domácí nosy nahoře, že nás budou chtít smáznout,“ říká Cvach, který ví, že derby je nevyzpytatelné a může skončit jakkoliv. „Tady se ti kluci znají, je to o momentální formě, jak to komu sedne. Loni tam Třešť vyhrála suverénně, byla jednoznačně lepší, a také nebyla favorit. Je to těžké v těchto zápasech něco odhadovat. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodává kouč Třeště.