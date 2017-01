Jeden z bezdomovců přišel do noclehárny v sandálech

Jihlava – Až sto čtyřicet lidí bez domova se může pohybovat na území krajského města.

Přespat v teple. O provizorní noclehárně, kde mohou lidé bez domova od sedmi večer do sedmi ráno složit hlavu, informují jihlavské bezdomovce strážníci. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Tolik jich alespoň eviduje městská policie. Jedenáct z nich strávilo noc ze středy na čtvrtek, kdy rtuť teploměru klesla v Jihlavě až na minus dvacet stupňů, v provizorní „ubytovně", kterou lidem bez střechy nad hlavou nabízí v mrazivém počasí od úterý jihlavská radnice.

„První den, což je pro mě překvapením, tam bylo devět lidí a druhý, tedy ze středy na čtvrtek, jedenáct. Přišel tam jeden člověk v sandálech, takže mu byla sehnána obuv," zmínil náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Dočasný azyl je lidem bez domova poskytován v budově města v Žižkově ulici 109 v lokalitě známé jako Havaj. Jedná se o objekt, který dříve využívala Správa městských lesů pro vázání květin a později zde poskytovala služby i jihlavská charita. V těchto dnech tam bezdomovci mohou nejen přespat, ale umýt se a k dispozici mají i várnici s horkým čajem. „V sedm večer je to otevřené, v sedm ráno se zavírá. Čili je to pomoc přes noc. Je tam zhruba dvacet lůžek i možnost výměny prádla," uvedl Kalina.

CIZINCI BEZDOMOVCI

Podle odhadů městské policie se momentálně v Jihlavě mezi bezdomovci může pohybovat i patnáct cizinců. Ti se zřejmě do krajského města dostali kvůli tomu, že policisté do Jihlavy vozí lidi na protialkoholní záchytnou stanici a dotyční ve městě po propuštění zůstanou, protože nemají prostředky, aby se dostali jinam. Fungování provizorní noclehárny zajišťují spolu s radnicí jihlavští strážníci. Ti také lidi bez domova informovali o možnosti přespání v teple v Žižkově ulici. Městská policie totiž bezdomovce dlouhodobě sleduje, a tak je byla schopná rychle kontaktovat. Část jihlavských bezdomovců se zdržuje například v zahrádkářské kolonii v lokalitě zvané Špitálské předměstí.

Radnice zřízením provizorní noclehárny reagovala na úmrtí tří lidí bez domova, kteří v uplynulých dnech podlehli mrazivým teplotám. „Je to ale kombinace několika faktorů. Jejich celkového vyčerpání, opotřebení organismu, v jednom případě byl jako hlavní příčina smrti určen infarkt, a k tomu ty nepříznivé klimatické podmínky," řekl Kalina.

Posledním umrzlým bezdomovcem, kterého městská policie nalezla mrtvého minulý pátek, byl v Jihlavě známý Jan Divácký. „V jeho případě je paradoxní, že v době největších mrazů byl hospitalizován v nemocnici a když ho pustili, tak přestože v noci téměř nemrzlo, našli ho policisté den nato mrtvého," podotkl primátor města Rudolf Chloupek (ČSSD).

Zástupci města připouštějí, že noclehárna je nesystémové řešení. Upozorňují však, že se jedná o pomoc dočasnou, ke které město přistoupilo, protože nastala tvrdá zima. Lidé bez domova mají v Jihlavě možnost přespat v azylovém domě v Čajkovského ulici spravovaném Střediskem křesťanské pomoci Jihlava, musí však splňovat určité podmínky, a to především – být střízliví. V krizových situacích bezdomovce nechávala ve své tělocvičně přespávat i městská policie.

Podle radnice by Středisko křesťanské pomoci mělo v budoucnu zbudovat s pomocí dotace nový azylový dům v Mlýnské ulici a dům v Čajkovského by se měl stát noclehárnou, která by sloužila v podobných krizových situacích.

IVANA HOLZBAUEROVÁ