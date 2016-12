Jen týden stačil, aby sehnali super káru pro Dominika

Jihlava – Předčasný vánoční dárek si ve středu dopoledne rozbalil Dominik, žák deváté třídy na Základní škole Jungmannova v Jihlavě. Po společné vánoční besídce všech tříd dostal elektrický vozík, který si už dlouho přál.

Darovaný vozík potěšil. Dominik ihned přesedl ze svého červeného mechanického vozíku na nový elektrický. Těsně před Vánocemi mu byl splněn jeho velký sen. Foto: Deník/Zuzana Rodová

Předání vozíku se ředitelce školy a všem do akce zapojených podařilo zatajit až do posledního momentu. Nejprve dárky dostaly všechny třídy, a pak přišla řada na Dominika.

„Bylo to velké překvapení, vůbec jsem nečekal, že se lidé takto chytnou a že mi pomohou. Udělalo mi to velkou radost. Je to krásný vánoční dárek. Moc děkuji," řekl překvapený Dominik Hable.

Elektrický vozík si Dominikova rodina nemohla dovolit. Jeho cena se pohybuje kolem dvou set tisíc korun.

„Elektrický vozík byl jeho velký sen, který se mu dnes splnil. Mám velkou radost. Na vozík bychom šetřili hodně dlouho," prozradila Dominikova maminka Petra Hablová.

VIDEO POMOHLO

Minulý týden Dominik své skromné přání prozradil kuchařské celebritě a moderátorovi pořadu Život z pánve, Petru Erinu Kováčovi. Ten minulý týden navštívil jihlavskou základní školu Jungmannova, aby naučil žáky vařit a péct vánočku. „Akce se zúčastnili Dominik, který byl hodně komunikativní, a napadlo mne, že s ním natočím živé vysílání na mou facebookovou stránku Život z pánve," popsal první impulz vedoucí ke splnění Dominikova snu šéfkuchař.

Společně s Dominikem a ředitelkou jihlavské školy natočili krátké video, ve kterém vyzvali veřejnost, aby přispěla jakoukoliv částkou na nový elektrický vozík pro Dominika.

Jakmile se několikaminutové video zveřejnilo, tak vyvolalo obrovský zájem u lidí. Sám šéfkuchař nečekal, že se mu tak rychle přihlásí tolik lidí, kteří budou chtít finančně přispět.

„Než jsem se stačil vrátit z Jihlavy do Prahy, tak se moje facebooková stránka zaplnila zprávami. „Lidé se mě ptali, kam mohou posílat peníze," popsal obrovský zájem šéfkuchař Kováč.

Ještě ten den večer šéfkuchaře kontaktovala nejmenovaná paní z Havířova, která prozradila, že vlastní nevyužívaný elektronický vozík a ráda ho daruje. Její chlapec už ho totiž nevyužívá, protože z něj vyrostl.

Jakmile si Dominik rozbalil darovaný elektrický vozíček, toužil po tom si ho vyzkoušet. „Už s ním má jisté zkušenosti. Moc si ho přál a jednou si podobný půjčil a naučil se s ním jezdit," prozradila Dominikova maminka.

Dominik udělal s elektrickým vozíkem slavnostní kolečko před vánočním stromečkem a neskrýval při tom nadšení. „Přebarvím si nový vozík na červenou barvu, aby ladil s mým mechanickým vozíkem, a hlavně aby mě všichni poznali," dodal s radostí v hlase Dominik.

Základní školu Jungmannova zřizuje statutární město Jihlava. Na utajené předání vozíčku pro Dominika byl pozván vedoucí oboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal. Ten byl rovněž spokojen. „Jsem rád, že mezi námi žijí lidé, kteří dokážou pomáhat," řekl. Kováč osobně pozval také ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou, která ale do Jihlavy nepřijela.

A co si Dominik přeje k Vánocům? „Mám všechno, co chci a potřebuji. Vánoční dárky nechávám na náhodě," odpověděl skromně.

Dominikův vozíček je majetkem Nadačního fondu Šťastná hvězda. Jakmile z něj vyroste, tak ho dostane někdo jiný.

Právě Nadační fond Šťastná hvězda podporuje Jungmannovu školu, ve které vaření minulý týden uspořádal a kde se zrodil základ vánočního dárku.

Vybrané peníze na vozík nakonec nebyly potřeba. „Neexistuje jenom Dominik, ale spousta jiných dětí. Peníze pomohou právě jim," dodal šéfkuchař.

ZUZANA RODOVÁ